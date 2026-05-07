Nafta je sada jeftinija nego ikada u poslednje dve nedelje.

Pošto je Pakistan saopštio da uskoro očekuje sporazum između SAD i Irana, cena barela referentne nafte pala je za četiri odsto na nešto više od 96 dolara. Nije bila na tom nivou od 21. aprila.

Sve ispod 100 dolara trenutno se smatra dobrom vešću, što pokazuje koliko se svet navikao na cenovne šokove izazvane ratom sa Iranom, piše Skaj njuz.

Pre početka sukoba, cena nafte je bila oko 72 dolara po barelu, ali su cene ostale povišene od početka marta.

Povećanje cena i poremećaji u snabdevanju rezultat su praktične blokade Ormuskog moreuza pod iranskom kontrolom. Oko petine svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom prolazi kroz ovaj plovni put.

Kurir.rs/Agencije

