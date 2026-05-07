Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja, povodom obeležavanja 81. godišnjice Pobede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- U navedenom periodu sve grupacije ruskih snaga u zoni Specijalne vojne operacije u potpunosti će obustaviti borbena dejstva. Istovremeno će biti prekinuti udari raketnih snaga i artiljerije, kao i upotreba visokopreciznog oružja velikog dometa morskog i vazdušnog baziranja, kao i udarnih bespilotnih letelica po mestima razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine i objektima infrastrukture povezanim sa vojno-industrijskim kompleksom i oružanim snagama u dubini teritorije Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Ruska strana je pozvala Kijev da sledi ovaj primer.

- U slučaju da Oružane snage Ukrajine prekrše primirje u zoni Specijalne vojne operacije, kao i ukoliko pokušaju da izvedu udare na naseljena mesta i objekte na teritoriji ruskih regiona, Oružane snage Rusija daće adekvatan odgovor, navodi se u saopštenju.

Kako je navedeno u saopštenju, ukoliko Oružane snage Ukrajine pokušaju da ometu obeležavanje 9. maja u Moskva, ruske snage će izvesti udar na centar Kijeva.

- Još jednom upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlene u stranim diplomatskim predstavništvima na neophodnost da blagovremeno napuste grad, poručili su iz Ministarstva.