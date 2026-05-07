Gotovo 21 godinu nakon jezivog zločina nad studentkinjom iz Donje Austrije u Inzbruku, počinilac bi sada, ipak, mogao da bude priveden pravdi.

Naime, 5. maja, tužilaštvo je podnelo optužnicu protiv Austrijanca, koji danas ima 42 godine, a u vreme ubistva je bio 21-godišnjak. Međutim, osumnjičeni danas živi na drugom kraju sveta, tako da je pitanje kako će se slučaj dalje odvijati.

Krvava i izbodena, Danijela Kamerer (19) pronađena je mrtva rano ujutro 23. juna 2005. u telefonskoj govornici kod Rapoldi parka u Inzbruku. Nepoznati napadač je studentkinji ekonomije, dva dana pre njenog 20. rođendana, zabio nož u grudi i leđa. Prošlo je skoro 21 godina od ubistva. Ali zašto je Danijela morala da umre? Pozadina i motiv zločina i dalje su potpuna misterija.

Ipak, kao prvi osumnjičeni priveden je tada azilant iz Bosne i Hercegovine. U to vreme se tvrdilo da ovaj državljanin BiH ima kontakte sa severnoafričkom narko-mafijom. On je među prvima dospeo u fokus istražitelja. Međutim, kako nije bilo dokaza i on je ubrzo pušten.

Nakon par godina, tačnije 2013. istražioci su na aerodromu Beč-Švehat priveli jednog bivšeg kolegu sa fakulteta Danijele Kamerer. Međutim, ni njegovo prisustvo na mestu zločina nije se moglo dokazati.

Naime, na suknji mlade žene ipak je pronađen tuđi DNK, koji, kako će se ispostaviti, pripada 42-godišnjaku koji danas živi u dalekoj Australiji.

„Pošto se taj trag nije pokazao toliko značajnim kao što se u početku pretpostavljalo, optuženi je pušten iz pritvora, a istraga 2014. obustavljena“, objašnjava Hansjerg Majr iz tužilaštva u Inzbruku.

Slučaj nikada nije odložen u fioku

Ipak, slučaj ubistva Danijele Kamerer nikada nije stavljen ad akta, Naime, inspektori su stalno tragali za novim dokazima.

„Stalno su se naručivala DNK ispitivanja – i na već ranije ispitanim tragovima, jer se metode sudske medicine stalno usavršavaju.“ A, onda je konačno usledio pogodak! Na filteru jedne bačene cigarete, ostavljene u telefonskoj govornici, otkriven je DNK trag Austrijanca (42), koji je u međuvremenu emigrirao u Australiju.

„Iz toga tužilaštvo zaključuje da je čovjek bio na mestu zločina.“

Na osnovu ovih novih saznanja ponovo se učvrstila sumnja i tužilaštvo je podiglo optužnicu za ubistvo.

„Podnošenjem optužnice tužilaštvo je obnovilo nalog za hapšenje protiv optuženog“, kaže Majr.

Optuženi je preko svog branioca obećao da će dobrovoljno doputovati na suđenje.

Optužnica postavljena „na slabe noge“

Da će se osumnjičeni dobrovoljno javiti potrvrdio je i tirolski advokat osumnjičenog, Matijas Kapferer, za APA koji smatra da optužnica nije čvrsta:

„Predložena optužnica postavljena je na slabe noge.“ Postoje „brojni dokazi“ da se sve „nije odigralo tako“ kako tužilaštvo pretpostavlja, pa njegov klijent ne može biti počinilac. Kapferer je ukazao, na primer, na postojeće privatno veštačenje u vezi pomenutog opuška cigarete, koje to jasno dokumentuje i dokazuje.

Prema Kapfereru slučaj je jasan: njegov klijent se nikada nije skrivao u Australiji zbog bilo čega, već tamo živi, otvoreno će odgovriti na optužbe, s obzirom da je pokazao da je veoma kooperativan.

Nakon skoro 21 godine istražnog rada, skupilo se mnogo toga: istražni spis sada obuhvata preko 480 dokumenata sa preko 100 stranica, od toga više od 20 sudsko-medicinskih veštačenja sa višestrukim analizama tragova.

Optužnica do sada nije pravosnažna. Može se osporiti u roku od 14 dana. Termin za glavnu raspravu pred porotom stoga još nije zakazan.