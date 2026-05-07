Ruska državna televizija Rusija 1 objavila je spisak potencijalnih meta za „uzvratni udar“ na Kijev u slučaju „prekida parade povodom Dana pobede“ u Moskvi 9. maja.

Na spisku se nalaze ključne institucije ukrajinske države, kao i brojne strane ambasade koje se nalaze u samom centru prestonice.

U prilogu, ruska televizija je grafički predstavila lokacije koje Moskva smatra legitimnim metama odmazde.

„U slučaju provokacije, napadnuti će biti čitav vladin okrug i Vrhovna rada (ukrajinski parlament), od Marijinskog parka pa sve do Kabineta ministara u ulici Gruševskog. Vrhovni savet Ukrajine je ovde. U blizini su ambasade Letonije i Japana, malo dalje na adresi Vladimirska 33 je zgrada SBU, a odmah tu je i jermenska ambasada“, izjavio je spiker u emisiji uživo.

U izveštaju se nastavlja naglašavanje da bi i zapadne diplomate mogle biti meta.

„Diplomate iz Londona nalaze se u ulici Desjatinnaja u najgušće naseljenom Ševčenkovom okrugu ukrajinske prestonice. Ovde se nalaze ambasade i predstavništva više od 50 zemalja sveta. Među njima su Nemačka i Sjedinjene Američke Države. U centru grada, u Jaroslavovom Valu i u blizini, nalaze se ambasade Italije, Kanade, Poljske, a u ulici Rejtarskaja francuska ambasada“, rekao je spiker.

Otvorena pretnja Zelenskom

Konstantin Knirik, šef prokremljskog propagandnog portala News Front, u nastavku izveštaja je precizirao ciljeve i uputio direktnu pretnju ukrajinskom predsedniku.

„Objekat za uništenje za nas je Bankova ulica, uključujući sovjetske zgrade koje koristi Zelenski, kao i bunker u kome se krije. Čak i ako ga tamo nema, očigledno je da će, ako naš udar bude uspešan i efikasan, svima biti jasno da smo sposobni da ga stignemo u bilo kom drugom bunkeru u bilo kom trenutku. Indirektna potvrda činjenice da Ukrajina ozbiljno shvata naša upozorenja jeste da je u zapadnoj Ukrajini došlo do višestrukog, naglog povećanja cene dnevnog zakupa stanova“, rekao je Knirik.

Strah u Moskvi pred paradu

Ove pretnje dolaze u vreme kada su ruske vlasti, prvi put od 1945. godine, prinuđene da održe drastično smanjenu vojnu paradu na Crvenom trgu.

Svečani defile na Crvenom trgu, učestvovalo više od 9.000 vojnika

Sva teška vojna oprema, uključujući moderne tenkove i raketne sisteme, uklonjena je iz programa, a marširaće samo vojnici. Ova odluka je direktna posledica ogromnih gubitaka na bojnom polju, ali i straha od ukrajinskih napada dronova na samu prestonicu.

Atmosferu u Moskvi dodatno su pogoršale izjave Volodimira Zelenskog, koji je ranije danas rekao da je Rusija došla do faze u kojoj njena glavna nacionalna proslava direktno zavisi od odluka Kijeva.

Dok Rusija crta mete na mapi Kijeva preko državnih medija i najavljuje udare na diplomatske misije, gotovo je sigurno da je to pokušaj odvraćanja potencijalnih napada koji bi mogli da osramote Kremlj na najvažniji ruski praznik.

