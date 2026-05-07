Ruska državna televizija Rusija 1 objavila je spisak potencijalnih meta za „uzvratni udar“ na Kijev u slučaju „prekida parade povodom Dana pobede“ u Moskvi 9. maja.

Na spisku se nalaze ključne institucije ukrajinske države, kao i brojne strane ambasade koje se nalaze u samom centru prestonice.



U prilogu, ruska televizija je grafički predstavila lokacije koje Moskva smatra legitimnim metama odmazde.

„U slučaju provokacije, napadnuti će biti čitav vladin okrug i Vrhovna rada (ukrajinski parlament), od Marijinskog parka pa sve do Kabineta ministara u ulici Gruševskog. Vrhovni savet Ukrajine je ovde. U blizini su ambasade Letonije i Japana, malo dalje na adresi Vladimirska 33 je zgrada SBU, a odmah tu je i jermenska ambasada“, izjavio je spiker u emisiji uživo.

U izveštaju se nastavlja naglašavanje da bi i zapadne diplomate mogle biti meta.

„Diplomate iz Londona nalaze se u ulici Desjatinnaja u najgušće naseljenom Ševčenkovom okrugu ukrajinske prestonice. Ovde se nalaze ambasade i predstavništva više od 50 zemalja sveta. Među njima su Nemačka i Sjedinjene Američke Države. U centru grada, u Jaroslavovom Valu i u blizini, nalaze se ambasade Italije, Kanade, Poljske, a u ulici Rejtarskaja francuska ambasada“, rekao je spiker.

Otvorena pretnja Zelenskom

Konstantin Knirik, šef prokremljskog propagandnog portala News Front, u nastavku izveštaja je precizirao ciljeve i uputio direktnu pretnju ukrajinskom predsedniku.

„Objekat za uništenje za nas je Bankova ulica, uključujući sovjetske zgrade koje koristi Zelenski, kao i bunker u kome se krije. Čak i ako ga tamo nema, očigledno je da će, ako naš udar bude uspešan i efikasan, svima biti jasno da smo sposobni da ga stignemo u bilo kom drugom bunkeru u bilo kom trenutku. Indirektna potvrda činjenice da Ukrajina ozbiljno shvata naša upozorenja jeste da je u zapadnoj Ukrajini došlo do višestrukog, naglog povećanja cene dnevnog zakupa stanova“, rekao je Knirik.

Strah u Moskvi pred paradu

Ove pretnje dolaze u vreme kada su ruske vlasti, prvi put od 1945. godine, prinuđene da održe drastično smanjenu vojnu paradu na Crvenom trgu.

Ovako je to ranije izgledalo: Svečani defile na Crvenom trgu, učestvovalo više od 9.000 vojnika

Sva teška vojna oprema, uključujući moderne tenkove i raketne sisteme, uklonjena je iz programa, a marširaće samo vojnici. Ova odluka je direktna posledica ogromnih gubitaka na bojnom polju, ali i straha od ukrajinskih napada dronova na samu prestonicu.

Atmosferu u Moskvi dodatno su pogoršale izjave Volodimira Zelenskog, koji je ranije danas rekao da je Rusija došla do faze u kojoj njena glavna nacionalna proslava direktno zavisi od odluka Kijeva.

Dok Rusija crta mete na mapi Kijeva preko državnih medija i najavljuje udare na diplomatske misije, gotovo je sigurno da je to pokušaj odvraćanja potencijalnih napada koji bi mogli da osramote Kremlj na najvažniji ruski praznik.