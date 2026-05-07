Sedmoro dece i dve žene, koji su kidnapovani prošlog meseca u centralnoj Nigeriji, oslobođeni su, saopštila je vojska Nigerije.

"Spasene žrtve su bile pet dečaka, dve devojčice i dve odrasle žene, za koje se veruje da su supruge vlasnika sirotišta", rekao je portparol vojske.

Prošlog meseca otmičari su iz jednog sirotišta oteli 23 dece, ali je 15 odmah spaseno.

Nijedna grupa još uvek nije preuzela odgovornost za napad.

Naoružane grupe napadaju škole i otimaju učenike jer se smatraju strateški važnim za privlačenje pažnje i traženje ogromnih otkupnina, prema rečima analitičara.

Kurir.rs/Beta

