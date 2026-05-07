Slušaj vest

Poverljiva analiza američkih obaveštajnih podataka, koja je upravo stigla na sto Bele kuće, bacila je senku na optimizam Donalda Trampa u pogledu kraja rata.

Kako saznaje Vašington post, CIA je zaključila da Iran može da preživi američku pomorsku blokadu najmanje još tri do četiri meseca pre nego što ga pogodi pravi ekonomski kolaps.

Ova procjena obavještajne zajednice, čiji su tajni izvještaji o Iranu redovno puno trijezniji i mračniji od javnih hvalisavih istupa Trumpa i njegovih ljudi, otkriva i da Teheran i dalje raspolaže ozbiljnim arsenalom balističkih projektila i dronova, uprkos tjednima brutalnog američkog i izraelskog bombardiranja.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Tramp tvrdi jedno, obaveštajne službe kažu nešto sasvim drugo

Brojke su neumoljive. Dok Tramp javno govori u Ovalnom kabinetu da je iranski arsenal „zbrisan sa lica zemlje“ i da im je ostalo jedva 18 ili 19 odsto oružja, obaveštajni oficiri na terenu vide drugačiju sliku. Prema izvorima iz obaveštajne zajednice, Iran je uspeo da sačuva oko 75 odsto svojih mobilnih lansera i čak 70 odsto svojih predratnih zaliha raketa.

Režim je, navodi se u analizi, uspeo da ponovo aktivira skoro sva svoja podzemna skladišta, popravi neke od oštećenih raketa, pa čak i da sklopi nove koje su bile pri kraju kada su počeli prvi napadi.

Zvanično, administracija nastavlja da promoviše narativ o totalnoj dominaciji. Visoki obaveštajni zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da Trampova blokada „seje haos“ i nanosi štetu koja se gomila iz dana u dan. On kaže da je iranska vojska oslabljena, da je njihova mornarica uništena, a da se lideri kriju u rupama. „Ono što ostaje je glad režima za patnjom civila – oni izgladnjuju svoj narod kako bi produžili rat koji su već izgubili“, kaže on.

„Čelični zid“ u Ormuzu je nešto što Iran može da izdrži mesecima

Iako Iran tvrdoglavo odbija sve američke zahteve – od obustave obogaćivanja uranijuma do otvaranja Ormuskog moreuza – Tramp i njegov ministar odbrane Pit Hegset uporno prodaju rat kao „neverovatnu vojnu pobedu“. Tramp je juče nazvao blokadu „čudesnom“, hvaleći mornaricu zbog stvaranja „čeličnog zida“ kroz koji niko ne može da prođe.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Dan ranije, tvrdio je da se iranska ekonomija „urušava“, da je njihova valuta „bezvredna“ i da režim nema novca da plati svoje vojnike. Njegov ministar finansija, Skot Besent, čak je smislio privlačan naziv za režim sankcija – „Ekonomski bes“ – predviđajući da će iranska naftna infrastruktura uskoro biti trajno uništena.

Ali izvori u Vašington postu upozoravaju da bi Iran mogao biti mnogo otporniji nego što čak i CIA predviđa. Režim je, kažu, postao radikalniji i uvereniji nego ikad da može da nadživi američku političku volju. Istorija nas uči da slični režimi mogu da opstanu godinama pod embargom i vazdušnim napadima.

Neuspeh „Projekta slobode“

Prošle nedelje, Tramp je pompezno najavio operaciju „Projekat sloboda“ kako bi se osigurao prolaz trgovačkih brodova uz pomorsku pratnju, ali je već u utorak sve obustavio, tvrdeći da su pregovori iznenada postigli „veoma dobar napredak“. Teheran trenutno navodno razmatra novi američki predlog koji bi trebalo da do njih stigne preko pakistanskih posrednika.

Iako Bela kuća tvrdi da Iran gubi pola milijarde dolara dnevno zbog blokade, stvarnost na terenu je složenija. Iranci skladište naftu u tankerima koji ionako ne mogu nikuda da plove zbog blokade, a smanjili su proizvodnju tek toliko da bušotine budu operativne. „Situacija nije ni približno toliko strašna koliko neki tvrde“, rekao je jedan od izvora.

Foto: screenshot YT/60minutes

Jeftini dronovi su najveći problem

Obaveštajni zvaničnici strahuju da bi Iran mogao početi da švercuje naftu železnicom kroz Centralnu Aziju. Iako ovo ne može da zameni morske puteve, moglo bi da obezbedi režimu dovoljno vazduha da preživi mesecima koji dolaze. Što se tiče oružja, Iran i dalje ima impozantan arsenal – pre rata su imali 2.500 raketa i hiljade kamikaza dronova.

Istraga Vašington posta otkrila je da su iranski napadi na američke baze u regionu prouzrokovali daleko veću štetu nego što je Vašington ikada priznao. Pogođeno je najmanje 228 objekata i opreme, a taj nivo razaranja je sistematski prikrivan.

1/10 Vidi galeriju Rat Amerike i Izraela protiv Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Khalil Hamra/AP

U kontroli Ormuskog moreuza, rakete su zapravo sekundarne – jeftini dronovi su ključni. Mogu se sklapati u malim, skrivenim skladištima koja je gotovo nemoguće locirati. „Dovoljan je samo jedan dron da pogodi brod i niko više neće želeti da obezbeđuje tankere koji prolaze tuda“, objašnjava Deni Citrinovič, stručnjak za bezbednost u Tel Avivu.

Na kraju krajeva, cela ova „pobednička“ operacija mogla bi da se završi kao strateški debakl. Umesto da sruši režim i uništi njihovu nuklearnu bombu u nastajanju, Tramp bi mogao da ostavi Iran jačim nego ranije — sa ublaženim sankcijama, i dalje moćnim raketnim arsenalom i nuklearnim gorivom koje nastavljaju mirno da obogaćuju na svom tlu, zaključuje Vašington post.