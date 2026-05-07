Lideri Evropske unije pripremaju potencijalne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je danas predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, ističući da "postoji potencijal" da EU pregovora sa Putinom, kao i da EU ima podršku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da to učini.

"Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno efikasno da razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to", rekao je Košta, prenosi Fajnenšel tajms.

Košta je dodao da je Zelenski na samitu lidera zemalja EU prošlog meseca zatražio od lidera da "budu spremni da pozitivno doprinesu pregovorima".

Prema njegovim rečima, Brisel će izbegavati da remeti mirovni proces pod vođstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

Dodao je da iz Kremlja još nije bilo signala da je Vladimir Putin spreman da razgovara sa bilo kojim predstavnikom bloka.

"Da, postoji mogućnost pregovara sa Putinom. Ali za sada, niko nije video nikakav znak od Rusije da želi da se efikasno uključi u ozbiljne pregovore", rekao je Košta.

Neki lideri EU, uključujući belgijskog premijera Barta de Vevera, pokrenuli su mogućnost pokušaja otvaranja kanala za razgovore sa Kremljem, ali drugi kažu da ne postoji konsenzus među 27 lidera o tome ko bi trebalo da bude imenovan da govori u ime bloka, kada bi takav napor trebalo preduzeti i kakav bi bio stav prema Putinu, piše Fajnenšel tajms.

Putin je ranije ove sedmice proglasio primirje kako bi Moskva održala paradu povodom Dana pobede 9. maja, tokom koje se očekuje da će i Ukrajina obustaviti napade.

Zelenski je objavio jednostrano prekid vatre 6. maja, a iz njegovog kabineta je rečeno da je namera Zelenskog bila da pokaže da ako Rusija može da obezbedi primirje za Dan pobede, mogao bi da ga proširi na ceo ratni front, navodi Fajnenšel tajms.

Kurir.rs/Fajnenšel tajms

