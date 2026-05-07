Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegov prvi direktni susret sa vrhovnim vođom ajatolahom Sejedom Modžtabom Hamneijem protekao u iskrenoj i srdačnoj atmosferi, prenela je danas iranska televizija Press.

Kako je naveo iranski predsednik, vrhovni vođa je tokom susreta pokazao, pre svega, duboko iskren i skroman pristup, pun poštovanja, što je učinilo da razgovor bude zasnovan na poverenju, empatiji i direktnom dijalogu.

Pezeškijan je istovremeno istakao potrebu jačanja kohezije, poverenja i empatije na svim nivoima državnog vrha i administracije.

Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

On je napomenuo da kada najviši zvaničnik zemlje komunicira sa zvaničnicima i pojedincima sa takvim etičkim karakterom, skromnošću i duhom orijentisanim ka ljudima, to ponašanje prirodno služi kao model za administrativni i upravljački sistem nacije.

Prema rečima iranskog predsednika, ovaj model zasnovan je na odgovornosti, bliskosti sa narodom i istinskom slušanju pitanja i problema, u skladu sa praksom i ponašanjem mučenika i velikog vođe Islamske revolucije, dodaje Press.

Ajatolah Sejed Modžtaba Hamnei imenovan je za vrhovnog vođu ubrzo nakon smrti svog oca i prethodnika, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, koji je ubijen u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.