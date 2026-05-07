Slušaj vest

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegov prvi direktni susret sa vrhovnim vođom ajatolahom Sejedom Modžtabom Hamneijem protekao u iskrenoj i srdačnoj atmosferi, prenela je danas iranska televizija Press.

Kako je naveo iranski predsednik, vrhovni vođa je tokom susreta pokazao, pre svega, duboko iskren i skroman pristup, pun poštovanja, što je učinilo da razgovor bude zasnovan na poverenju, empatiji i direktnom dijalogu.

Pezeškijan je istovremeno istakao potrebu jačanja kohezije, poverenja i empatije na svim nivoima državnog vrha i administracije.

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

On je napomenuo da kada najviši zvaničnik zemlje komunicira sa zvaničnicima i pojedincima sa takvim etičkim karakterom, skromnošću i duhom orijentisanim ka ljudima, to ponašanje prirodno služi kao model za administrativni i upravljački sistem nacije.

Prema rečima iranskog predsednika, ovaj model zasnovan je na odgovornosti, bliskosti sa narodom i istinskom slušanju pitanja i problema, u skladu sa praksom i ponašanjem mučenika i velikog vođe Islamske revolucije, dodaje Press.

Ajatolah Sejed Modžtaba Hamnei imenovan je za vrhovnog vođu ubrzo nakon smrti svog oca i prethodnika, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, koji je ubijen u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Kurir.rs/Ptrss/Agencije

Ne propustitePlaneta"PITAO SAM PRIJATELJE KOJI IMAJU VEZE DA LI JE VRHOVNI VOĐA RANJEN" Sin iranskog predsednika objavio vesti o ajatolahu kojeg niko nije video od kako je izabran
profimedia-0441244112.jpg
PlanetaVRHOVNI VOĐA IRANA GUBI MOĆ: Ajatolah ne vrši centralizovanu vlast kao njegov otac, vlast prelazi na Gardu
Dimona Modžtaba Hamnei
PlanetaOGLASIO SE IRANSKI AJATOLAH: Nastavljamo borbu protiv cionističko-američkog neprijatelja
111.jpg
PlanetaTRAMP UCENJUJE EVROPU! Zapretio da će obustaviti isporuke oružja Ukrajini ako saveznici ne otvore Ormuski moreuz! Iran izveo najjači napad na Izrael! (VIDEO)
Iran Izrael
PlanetaPOZNATO GDE JE NOVI IRANSKI AJATOLAH: Ruski ambasador u Teheranu otkrio detalje
iranski vođa.jpg
PlanetaMISTERIJA NOVOG IRANSKOG AJATOLAHA: Još ga NIKO nije video, Teheran otkrio u kakvom je stanju
profimedia-0723078302.jpg
PlanetaKO VODI IRAN? NOVOG AJATOLAHA JOŠ NIKO NIJE VIDEO: Druga važna poruka otkako je preuzeo vlast, ponovo bez video ili audio snimka!
profimedia-0875538099.jpg