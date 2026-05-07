NETANJAHU PRED POLITIČKIM KOLAPSOM: Primirje sa Hezbolahom Izazvalo nezadovoljstvo na severu zemlje, gubi deo tradicionalne podrške
Primirje sa Hezbolahom koje je Izrael prihvatio sredinom aprila izazvalo je nezadovoljstvo na severu zemlje, gde bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i njegova partija Likud mogli da izgube deo tradicionalne podrške, piše The Times of Israel.
Primirje u Libanu, koje je postignuto snažnim pritiskom SAD-a, na terenu odavno ne funkcioniše. Borci Hezbolaha protivoklopnim raketama i dronovima svakodnevno napadaju položaje izraelske vojske na severu Izraela, dok izraelska strana odgovara vazdušnim udarima na ciljeve u Libanu.
Stanovnici severa, koji su i dalje izloženi napadima, smatraju da su tvrdnje o ozbiljnom slabljenju Hezbolaha bile neubedljive.
Dodatno nezadovoljstvo izazvala je percepcija da Netanjahu nije uspeo da odoli pritisku američkog predsednika Donalda Trampa i donese odluku koja je u najboljem interesu Izraela.
Prema istraživanju Instituta za demokratiju Izraela iz sredine aprila, 48 odsto ispitanika na severu nezadovoljno je primirjem, dok je 79 odsto podržalo "nastavak borbi čak i po cenu trzavica sa Sjedinjenim Državama".
Istraživanje Agam Labsa pri Hebrejskom univerzitetu od 23. i 24. aprila pokazalo je da se 41,1 odsto građana širom Izraela protivi primirju u Libanu, a 66,1 odsto od 1.325 anketiranih bilo je donekle ili veoma nezadovoljno Netanjahuovim vođenjem vojnih kampanja u Iranu i Libanu.
Regionalne izborne ankete još nisu objavljene, ali dosadašnja istraživanja najavljuju gotovo izjednačenu borbu između Netanjahuovog bloka i opozicionih cionističkih stranaka predvođenih Naftalijem Bennettom, Jair Lapidom i Gadi Ajzenkotom.
