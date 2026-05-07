Primirje sa Hezbolahom koje je Izrael prihvatio sredinom aprila izazvalo je nezadovoljstvo na severu zemlje, gde bi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i njegova partija Likud mogli da izgube deo tradicionalne podrške, piše The Times of Israel.

Primirje u Libanu, koje je postignuto snažnim pritiskom SAD-a, na terenu odavno ne funkcioniše. Borci Hezbolaha protivoklopnim raketama i dronovima svakodnevno napadaju položaje izraelske vojske na severu Izraela, dok izraelska strana odgovara vazdušnim udarima na ciljeve u Libanu.

Stanovnici severa, koji su i dalje izloženi napadima, smatraju da su tvrdnje o ozbiljnom slabljenju Hezbolaha bile neubedljive.

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je percepcija da Netanjahu nije uspeo da odoli pritisku američkog predsednika Donalda Trampa i donese odluku koja je u najboljem interesu Izraela.

Prema istraživanju Instituta za demokratiju Izraela iz sredine aprila, 48 odsto ispitanika na severu nezadovoljno je primirjem, dok je 79 odsto podržalo "nastavak borbi čak i po cenu trzavica sa Sjedinjenim Državama".

Istraživanje Agam Labsa pri Hebrejskom univerzitetu od 23. i 24. aprila pokazalo je da se 41,1 odsto građana širom Izraela protivi primirju u Libanu, a 66,1 odsto od 1.325 anketiranih bilo je donekle ili veoma nezadovoljno Netanjahuovim vođenjem vojnih kampanja u Iranu i Libanu.

Regionalne izborne ankete još nisu objavljene, ali dosadašnja istraživanja najavljuju gotovo izjednačenu borbu između Netanjahuovog bloka i opozicionih cionističkih stranaka predvođenih Naftalijem Bennettom, Jair Lapidom i Gadi Ajzenkotom.