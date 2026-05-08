"AMERIKA PREKRŠILA PRIMIRJE"! Oglasio se Iran: Mornarica SAD ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom moreuzu i napala naša civilna područja
Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile primirjetako što je američka mornarica ispalila rakete na dva tankera u Ormuskom moreuzu i napala civilna područja Irana.
SAD su ciljale "naftni tanker koji je putovao iz iranskih prioblanih voda blizu oblaskog grada Džaska ka Ormuskom moreuzu, kao i drugi brod koji je ulazio u moreuz u blizini emiratske luke Fudžejra", rekao je portparol iranskog Centralnog štaba Hatam Al Anbije, prenosi Rojters.
Prema njegovim rečima, SAD su izvele i vazdušne napade na civilna područja, odnosno gradove Bandar Hamir i Sirik i ostrva Kešm.
Prethodno su mediji preneli da su brodovi američke mornarice pokrenuli napad na jedan iranski tanker u Ormuskom moreuzu, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa.
Foks njuz je nakon toga javio da su američke snage pokrenule napade na iranske luke Kešm i Bandar Abas, pri čemu su američki zvaničnici istaki da nije reč o ponovnom pokretanju rata niti okončanju prekida vatre.
Do ovih napada je došlo nakon što je Iran pre dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku Fudžejra u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, što je "izazvalo bes među zemljama Zaliva".
Sjedinjene Američke Države su izvele napade na najmanje dve lokacije u Iranu, potvrdio je američki zvaničnik za NBC News.
Prema njegovim rečima, američke snage su delovale u oblasti Bandar Abas i na ostrvu Kešm, a napadi su opisani kao odbrambene mere.
Zvaničnik je naglasio da ovi udari ne predstavljaju nastavak velikih borbenih operacija i rata protiv Irana.
Istovremeno, izjavio je da je predsednik SAD Donald Tramp u utorak uveče obustavio operaciju „Projekat Sloboda“, ali veruje da ona za sada neće biti ponovo pokrenuta.
Naveo je zabrinutost Saudijske Arabije i drugih američkih saveznika iz Zaliva, koji i dalje imaju ozbiljne rezerve prema misiji.
Oglasila se i Centralna komanda SAD (CENTCOM) koja je objavila da su američke snage presrele „neizazvane iranske napade“ i odgovorile odbrambenim udarima na vojne mete u Iranu.
Prema saopštenju američke vojske, incident se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili kroz Ormuski moreuz ka Omanskom zalivu.
„Iranske snage su lansirale više raketa, dronova i malih plovila na američke brodove dok su tranzitirali međunarodnim brodskim putevima. Nijedna američka meta nije pogođena“, saopštio je CENTKOM.
