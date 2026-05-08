Američka vojska izvela je uzvratne udare na Iran, i to na lokacije za koje je navela da su odgovorne za napade na američke snage u okviru "neisprovociranih neprijateljstava Teherana", saopšteno je iz američke Centralne komande (CENTCOM).

"CENTCOM je eliminisao sve dolazne pretnje i ciljala iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mesta za lansiranje raketa i dronova, lokacije za komandovanje i kontrolu, kao i obaveštajne, nadzorne i izviđačke čvorove", navodi se u saopštenju CENTCOM-a, a prenosi Rojters.

Prema saopštenju, američke snage pokrenule su napad nakon što je Iran navodno lansirao više raketa, dronova i malih čamaca dok su tri razarača američke mornarice prolazila kroz Ormuski moreuz.

Američke snage ranije su u četrtak uveče izvele napade na iranske luke Kešm i Bandar Abas, dok su američki zvaničnici saopštili da nije reč o ponovnom pokretanju rata niti okončanju prekida vatre.

Do ovih napada je došlo nakon što je Iran pre dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na luku Fudžejra u Ujedinjenim Arapksim Emiratima, što je "izazvalo bes među zemljama Zaliva".