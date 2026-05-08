Američki državni sekretar Marko Rubio danas je objavio nove sankcije protiv Kube, signalizirajući da će Sjedinjene Američke Države pojačati pritisak na kubansku vladu da uvede političke i ekonomske reforme, prenosi Foks njuz.

“Današnje sankcije pokazuju da administracija predsednika Donalda Trampa neće ostati po strani dok komunistički režim Kube ugrožava našu nacionalnu bezbednost”, naveo je Rubio na mreži X.

On je dodao da će SAD nastaviti da preduzimaju akcije sve dok kubanski režim ne bude preduzeo sve neophodne političke i ekonomske reforme.

Rubio je uveo sankcije na osnovu izvršne naredbe predsednika Trampa od 1. maja, usmerene na one koji su “odgovorni za represiju na Kubi“ i predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku SAD.

“Samo 90 milja od naše američke domovine, kubanski režim je doveo ostrvo do uništenja i prodao ga na aukciji kao platformu za strane obaveštajne, vojne i terorističke operacije“, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.