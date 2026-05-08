glavno pitanje je: hoće li ukrajina napasti vojnu paradu 9. maja u moskvi?

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin tvrdi da je ukrajinska vojska tokom noći između 7. i 8. maja, lansirala desetine dronova ka ruskoj prestonici, samo dan pre nego što Moskva treba da održi tradicionalnu vojnu Paradu pobede.

Sobjanjin je prijavio prva tri oborena drona koja su se približavala Moskvi odmah posle ponoći, dok je tokom noći ukupno oboreno 26 dronova. Privremena ograničenja letova uvedena su na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo usled izveštaja o dronovima.

Nije odmah bilo dostupnih informacija o tome da li je u napadu pričinjena bilo kakva šteta. Sobjanin je rekao da hitne službe rade na mestima gde su dronovi oboreni.

Napad je usledio dan pre nego što Rusija 9. maja obeležava Dan pobede, kojim se slavi poraz nacističke Nemačke od strane Sovjetskog Saveza u Drugom svetskom ratu.

Rusija tu priliku obično koristi da demonstrira svoju vojnu moć velikim paradama u Moskvi i manifestacijama širom zemlje. Poslednjih godina proslave su bile prilika za širenje propagande kojom se opravdava ruska invazija punog obima na Ukrajinu.

Ove godine, međutim, ruske proslave su smanjene - delom zbog povećanih ukrajinskih sposobnosti za izvođenje dalekometnih udara. Kremlj je saopštio da na ovogodišnjem događaju neće prikazivati vojnu tehniku.

Odsustvo tenkova i druge teške opreme - koja je obično centralni deo parade - predstavlja značajnu promenu za događaj na kojem se vojna tehnika inače prikazuje u punom sjaju.

Uprkos tome, ministarstvo je saopštilo da će parada uključivati pešadijsku kolonu pripadnika vojnih obrazovnih institucija koji predstavljaju različite rodove ruske vojske, kao i vazdušni deo programa.

Najnoviji napad na rusku prestonicu dogodio se samo nekoliko dana nakon što je predsednik Volodimir Zelenski6. maja rekao da sudbina ruske vojne parade 9. maja „zavisi“ od ukrajinske vojske, usred zabrinutosti u Moskvi zbog mogućih napada tokom događaja.

Kao odgovor na komentare Zelenskog, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je 6. maja da je Moskva savetovala stranim misijama akreditovanim u Rusiji da povuku osoblje iz Kijeva zbog onoga što je opisala kao „neizbežan uzvratni udar“ ruskih snaga.

Rusija je ranije najavila primirje za 8. i 9. maj uoči godišnje Parade pobede u Moskvi, a Ukrajina je odgovorila predlogom sopstvenog primirja koje bi počelo u ponoć 6. maja.

Zelenski je kasnije rekao da je Rusija prekršila primirje koje je predložila Ukrajina 1.820 puta do jutra 6. maja, samo nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu.

Podsetimo, predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski izjavio je juče da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja kada se u ruskoj prestonici obeležava Dan pobede u Drugom svetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i pretnji.