Ukrajinske snage su navodno tokom noći između 7. i 8. maja izvele napad na ključne ruske vojno-industrijske objekte, pogodivši rafineriju nafte, kao i ogranak centra za odbrambenu tehnologiju, preneli su ruski Telegram kanali.

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u rafineriji nafte Slavnjeft-JANOS u gradu Jaroslavu tokom napada.

Rafinerija Slavnjeft-JANOS jedna je od pet najvećih u Rusiji i može da proizvede više od 15 miliona tona nafte godišnje.

Kasnije tokom jutra, brojne eksplozije čule su se u Rostovu na Donu, gde je ukrajinska vojska takođe izvela napad na industrijsku zonu grada.

Požari su prijavljeni u fabrici premaza Empils, kao i u ogranku Naučno tehničkog centra "Radar" - istraživačke i odbrambeno-tehnološke kompanije povezane sa ruskim Ministarstvom odbrane, koja je fokusirana na razvoj naprednih radarskih sistema.

Iako vrsta oružja korišćenog u napadu nije odmah precizirana, Ukrajina redovno izvodi napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji, uključujući naftnu infrastrukturu koja služi za finansiranje i podršku u ratu protiv Ukrajine.

I rafinerija Slavnjeft-JANOS i zapadna industrijska zona oko Naučno tehničkog centra "Radar" već su ranije bili meta ukrajinskih napada.

Jaroslavlj se nalazi oko 700 kilometara od ukrajinsko-ruske granice i približno 230 kilometara severoistočno od Moskve, dok se Rostov na Donu nalazi na jugu Rusije, oko 230 kilometara od linije fronta u Ukrajini.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnih napada, a puni obim pričinjene štete za sada nije poznat.

Na drugim teritorijama pod ruskom okupacijom, požar je primećen na velikoj električnoj trafostanici u gradu Krasnoperekopsku na  Krimu, prema navodima Telegram kanala Crimean Wind.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS takođe ukazuje na mogući požar u obližnjem hemijskom postrojenju PJSC BROM, iako se za sada nisu pojavili snimci ili fotografije koji bi to potvrdili. Fabrika je specijalizovana za proizvodnju broma.

Izveštaji govore da je došlo i do napada na Grozni u Čečeniji.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

