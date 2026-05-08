PRIMIRJE NA IVICI PUCANJA, BUKTI U ORMUZU, BLISKI ISTOK PRED EKSPLOZIJOM! Ameri gađali iranske luke, GRMI iznad Teherana, Tramp poručuje: "Oni su LUDACI"
Prekid vatre između Amerike i Irana doveden je u pitanje posle jučerašnje razmene vatre između dve strane. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je primirje i dalje na snazi.
Iran je izveo napade na američke razarače, a američke snage su izvele snažne udare na iranske luke. Nad Teheranom je dejstvovao iranski PVO, a čule su se i eksplozije u iranskoj prestonici.
Ujedinjeni Arapski Emirati javljaju da Iran nastavlja napade dronovima i projektilima na njihovoj teritoriji.
U izraelskom napadu u Libanu ubijen pripadnik civilne zaštite
Pripadnik libanske civilne zaštite ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na jugu Libana, saopštila je ta služba, prenosi državna agencija National News Agency.
- Glavna uprava civilne zaštite objavljuje mučeničku smrt pripadnika civilne zaštite iz centra Rašaja al-Fakhar, koji je stradao u izraelskom vazdušnom napadu na putu Rašaja–Kfaršuba - navodi se u saopštenju.
Dopisnica iz Dubaija: Ovo je eskalacija
Iako nijedna strana još ne želi zvanično da proglasi kraj primirja, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima situacija je sve napetija. Nakon što je zemlja napadnuta treći put ove nedelje, stanje se opisuje kao izrazito nesigurno.
- Ovo je bez sumnje izuzetno nestabilna situacija koja izgleda kao eskalacija sukoba - javila je iz Dubaija dopisnica Skaj njuza, Seli Lokvud.
Iako se i Vašington i Teheran uzdržavaju od objave povratka u puni ratni sukob, na terenu u Emiratima primirje se čini sve krhkijim.
Iranska TV objavila snimke: "Ovo su udari na američke razarače"
Iranska državna televizija objavila je snimke za koje tvrdi da prikazuju sinoćnje lansiranje projektila i dronova na tri američka razarača u Ormuskom moreuzu.
Tri japanska broda prošla Ormuz bez plaćanja naknade Iranu
Japanska brodarska kompanija Mitsui O.S.K. Lines potvrdila je da njeni brodovi nisu platili iranske naknade za prolaz Ormuskim moreuzom i da ne nameravaju da ih plate ni ubuduće.
Reč je o naknadama koje je Teheran predložio u okviru svojih predloga za okončanje, kako se navodi, američko-izraelskog rata protiv Irana, piše Al Džazira.
Portparol kompanije izjavio je za agenciju Rojters da ne nameravaju da plaćaju takve naknade ni ubuduće. Na pitanje kako su brodovi uspeli da prođu, iz MOL-a, koji i dalje ima nekoliko plovila u Persijskom zalivu, odgovorili su da to pripisuju naporima relevantnih zemalja i aktera.
- Bezbednost naše posade, brodova i tereta i dalje će nam biti glavni prioritet - dodao je portparol.
Nakon toga su kroz moreuz prošla i dva tankera za tečni naftni gas (TNG) pod indijskom zastavom, u vlasništvu povezane kompanije.
Izraelski vazdušni napadi na Liban: Najmanje 12 mrtvih, među njima dete i bolničar
U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 12 osoba, dok je desetine ranjeno, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Prema zvaničnim podacima, među žrtvama su jedno dete i bolničar.
Ministarstvo je navelo da je u napadima na sela širom južnog dela zemlje ranjeno najmanje 37 osoba, uključujući kolegu poginulog bolničara u mestu Majdal Selem.
Napadi se nastavljaju uprkos zvanično proglašenom primirju, a razmena vatre između Izraela i Hezbolaha i dalje traje.
Treća runda pregovora između Izraela i Libana trebalo bi da se održi sledećeg četvrtka i petka u Vašingtonu, potvrdili su izvori iz američkog Stejt departmenta i izraelski zvaničnici.
Tramp se danas obraća javnosti, tvrdi da je primirje i dalje na snazi
Donald Tramp će se danas obratiti javnosti iz Bele kuće, potvrđeno je iz zvaničnih izvora. Predsednik SAD će govoriti oko 18 časova po srpskom vremenu, ali iz Bele kuće nisu otkrili tačne teme o kojima će biti reči.
Obraćanje dolazi dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmenili vatru u blizini Ormuskog moreuza. Teheran je prethodno optužio Vašington za kršenje primirja i na to odgovorio napadom na američke vojne brodove.
Tramp je nakon tog okršaja tvrdio da se „brojni“ iranski brodovi nalaze „na dnu mora“ i zapretio još „žešćim“ udarima ako Iran odbije da potpiše sporazum.
Uprkos jučerašnjoj razmeni vatre, američki predsednik i dalje insistira da je primirje formalno na snazi i da su pregovori dve strane u toku.
UAE: Iran nas napada projektilima i dronovima
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana trenutno bori sa „napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana“.
Prema zvaničnom saopštenju, odbrambeni sistemi UAE presreću balističke i krstareće projektile, kao i bespilotne letelice. Za sada nema izveštaja o povređenima ili poginulima.
Ovaj napad dolazi usred eskalacije sukoba u Persijskom zalivu i blokade Ormuskog moreuza.
U UAE za sada nema ranjenih posle novog napada Irana
Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za sada stiže malo informacija, ali prema trenutnim izveštajima nema povređenih osoba. Ova zalivska država, koja izlazi na strateški važan Ormuski moreuz, bila je meta učestalih iranskih napada i pre proglašenja primirja.
Samo primirje je pod velikim pritiskom nakon sinoćnje razmene vatre između SAD i Irana. Kao i u ranijim slučajevima, UAE se ponovo našao na udaru, a Ministarstvo odbrane te zemlje potvrdilo je da se njihovi sistemi „bore protiv projektila i bespilotnih letelica“ koje dolaze iz Irana.
U UAE se nalaze američke vojne baze, ali za sada nije poznato šta su tačno bili ciljevi ovih napada niti da li je u njima nastala materijalna šteta.
Tramp: "Normalna država dopustila bi prolazak razaračima, ali Iran vode ludaci"
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što je američka vojska saopštila da su njene snage presrele "neizazvane iranske napade" i odgovorile napadima u samoodbrani na lansirne položaje u Iranu.
- Tri američka razarača vrlo su uspešno prošla kroz Ormuski moreuz pod paljbom. Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju nadomestiti svoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i uspešno potopljeni.
- Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u vazduhu. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUDACI i, kad bi imali priliku da upotrebe nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje.
Tramp: "Pregovaramo s Iranom uprkos sukobu u Ormuskom moreuzu"
Američki predsednik Tramp potvrdio je nastavak pregovora s Iranom uprkos sukobu u Ormuskom moreuzu. Cilj je da se Iran spreči da razvije nuklearno oružje, a Tramp preti jačim udarom ako ne potpišu.
Iran do sada najžešće napao američke ratne brodove u Ormuzu
Tri američka razarača naoružana navođenim projektilima odbila su višestruki iranski napad u Ormuskom moreuzu, potvrdila je američka Centralna komanda (CENTCOM) i sam predsednik Donald Tramp.
Eksplozije iznad Teherana, dejstvovao PVO
Iranska državna televizija IRIB izvestila je da su sistemi PVO aktivirani u zapadnom delu Teherana.
Istovremeno je i novinska agencija Mehr objavila da iranska PVO deluje protiv “neprijateljskih ciljeva”. Za sada nema zvaničnih informacija o kakvim je ciljevima reč i ko su napadači.
Amerikanci su izveli udare na iranske luke
Iranska državna televizija IRIB objavila je, pozivajući se na vojnog zvaničnika, da je iranska vojska ispalila rakete na “neprijateljske jedinice” nakon američkog napada na iranski tanker u Ormuskom moreuzu.
Prema tvrdnjama iranskog zvaničnika, mete su pretrpele štetu i nakon napada napustile područje.
Istovremeno, američka televizija Foks njuz, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, izvestila je da je američka vojska izvela udare na iranske luke Kešm i Bandar Abas.
Rezime 69. dana od početka rata
