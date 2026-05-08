Prekid vatre između Amerike i Irana doveden je u pitanje posle jučerašnje razmene vatre između dve strane. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je primirje i dalje na snazi.

Iran je izveo napade na američke razarače, a američke snage su izvele snažne udare na iranske luke. Nad Teheranom je dejstvovao iranski PVO, a čule su se i eksplozije u iranskoj prestonici.