OČI SVETA UPRTE U "KRUZER SMRTI" NA ATLANTIKU! Raste broj zaraženih, zabeležen još jedan slučaj! U toku je bitka s vremenom i potraga za putnicima! (FOTO/VIDEO)
Raste broj zaraženih od hantavirusa sa kruzera "MV Hondius", hospitalizovana i stjuardesa aviona u kojem je bila Holanđanka koja je kasnije umrla od andskog soja.
Kruzer "MV Hondius" kreće se ka španskim Kanarskim ostrvima nakon što je od početka ove nedelje bio ukotvljen kod Zelenortskih ostrva na zapadnom obodu Afrike, pošto su lokalne vlasti odbile iskrcavanje oko 150 putnika broda na kojem je izbila epidemija hantavirusa.
Do sada je troje putnika sa kruzera preminulo, a najmanje sedam još je obolelo i troje evakuisano zbog težeg oblika infekcije andskim sojem hantavirusa.
SZO: Holandska stjuardesa negativna na hantavirus
Holandska stjuardesa negativna je na hantavirus, saopštila je SZO. Holanđanka koja je bila u kontaktu sa osobom koja je umrla od posledica zaraze hantavirusom, negativna je na virus, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.
Ta osoba, stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, juče je primljena u bolnicu u Amsterdamu. Ranije je objavljeno da je imala blage simptome. Ona je bila u kontaktu sa drugom 69-godišnjom Holanđankom koja je preminula od hantavirusa u Johanesburgu 26. aprila.
Žrtva je doputovala u Južnu Afriku sa ostrva Sveta Jelena, gde je sišla sa broda MV Hondius dva dana ranije.
Šta će se dogoditi sa britanskim putnicima?
Osoblje britanske vlade biće na terenu na Kanarskim ostrvima kako bi pružilo podršku britanskim državljanima koji se iskrcavaju sa broda kada pristane u luku, što se očekuje u nedelju, saopštila je UKHSA.
Britanci - putnici i članovi posade - koji ne pokazuju simptome hantavirusa biće sprovedeni do aerodroma i dobiti besplatan povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo specijalnim letom za repatrijaciju.
Let će se odvijati „pod strogim merama kontrole infekcije“, a na njemu će biti stručnjaci za javno zdravlje i zarazne bolesti koji će pratiti putnike, navela je zdravstvena agencija.
Svim britanskim putnicima i članovima posade koji su bili na brodu MV Hondius biće naloženo da se po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo nalaze u izolaciji 45 dana, dodaje se u saopštenju.
Sedmoro Britanaca sišlo sa kruzera na Svetoj Jeleni
Sedam britanskih državljana napustilo je kruzer MV Hondius na ostrvu Sveta Jelena 24. aprila, saopštila je Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost (UK Health Security Agency).
Ta brojka se poklapa sa izveštajem operatera broda "Oceanwide Expeditions", koji je juče naveo da je ukupno 29 ljudi sišlo na ostrvo tog datuma. Četvoro iz te grupe Britanaca i dalje se nalaze na Svetoj Jeleni, saopštila je UKHSA.
Dve od tih sedam osoba vratile su se nezavisno u Ujedinjeno Kraljevstvo i nalaze se u kućnoj izolaciji. Nijedna od njih trenutno ne prijavljuje simptome. Sedma osoba je locirana van Ujedinjenog Kraljevstva, navedeno je.
Timovi britanske vlade rade „ubrzano“ kako bi obezbedili medicinsku pomoć svim pogođenim prekomorskim teritorijama, dodala je UKHSA.
Još jedan britanski državljanin zaražen hantavirusom?
Prijavljen je novi sumnjivi slučaj hantavirusa kod trećeg britanskog državljanina, saopštila je Britanska agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA).
UKHSA navodi da je novi slučaj prijavljen na ostrvu Tristan da Kunja, u južnom Atlantiku, gde su putnici sa kruzera napustili brod prošlog meseca.
- Niko od britanskih državljana na brodu trenutno ne prijavljuje simptome, ali se oni pažljivo prate - saopštila je zdravstvena agencija.
Britanski putnik, za kojeg se veruje da je 69-godišnji muškarac, prebačen je u Južnu Afriku 27. aprila. Tamo se leči u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Sandtonu u Johanesburgu.
Drugi Britanac, Martin Ansti (56) prebačen je sa broda u sredu avionom u Holandiju, gde prima specijalizovanu medicinsku negu.
Još dvoje Britanaca vratilo se u Ujedinjeno Kraljevstvo samostalno i nalaze se u kućnoj izolaciji.
Nijedno od njih ne prijavljuje simptome.
Šta se juče dešavalo na "kruzeru smrti" MV Hondius?
