(KMG) -- “Kina je spremna da zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama sprovede važan konsenzus koji su postigli predsednici dve zemlje, unapredi dijalog i komunikaciju i stvori povoljnije uslove za saradnju na svim nivoima”, izjavio je u četvrtak kineski premijer, Li Ćijang.

Li je tokom sastanka u Pekingu sa delegacijom američkih senatora, koju je predvodio senator Stiv Dejns, rekao da dve zemlje treba da teže ostvarivanju konkretnijih rezultata saradnje, koji će doprineti dobrobiti oba naroda i uneti više stabilnosti i pozitivne energije u svet.

On je podsetio da su predsednik Kine, Si Đinping i predsednik SAD-a, Donald Tramp u februaru ove godine razgovarali telefonom, čime su, kako je naveo, pružene nove strateške smernice za razvoj kinesko-američkih odnosa.

Li je istakao da je praksa pokazala da su međusobno poštovanje, mirna koegzistencija i obostrano korisna saradnja jedini ispravan način za odnose između dve velike sile poput Kine i SAD-a.

„Nadamo se da će američka strana ići u istom pravcu sa Kinom, birati dijalog umesto konfrontacije, saradnju od obostrane koristi umesto igre nultog zbira i zajednički održavati stabilne i predvidive ekonomske i trgovinske odnose“, rekao je kineski premijer.