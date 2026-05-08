Spasilačke ekipe užurbano tragaju za grupom nestalih planinara nakon što je vulkan izbacio pepeo i do 10 kilometara visoko u atmosferu tokom jutra.

Policija je potvrdila da su stradale dve strane državljanke i jedan lokalac, dok je najmanje pet osoba povređeno. Najmanje 20 planinara, uključujući devet turista i dalje se vodi kao nestalo.

Erupcija vulkana Maunt Dukono u Indoneziji Foto: Handout / AFP / Profimedia, PVMBG / HANDOUT/PVMBG

Načelnik policije Severnog Halmahera Erličson Pasaribu rekao je da su oni otišli na Maunt Dukono uprkos zabrani penjanja.

Šef lokalne spasilačke agencije Ivan Ramdani naveo je da su angažovane desetine pripadnika službi, uključujući policiju, kako bi se pronašlo 20 planinara zarobljenih tokom erupcije. Devetoro nestalih su državljani Singapura, dok su ostali Indonežani.

Erupcija se dogodila u 7:41 sati po lokalnom vremenu u petak ujutru. Maunt Dukono je na trećem od četiri nivoa indonežanskog sistema upozoravanja. Vlasti su upozorile stanovnike da izbegavaju aktivnosti u radijusu od 4 kilometra od kratera još od decembra.

- Naš tim je na putu. Još nije potvrđeno da li ima povređenih. Prema izveštajima, traži se oko 20 ljudi - rekao je Ramdani.

Dodao je i da postoji mogućnost od pojave opasnosti od vulkanskog blata u okolnom području. Rana jutarnja erupcija bila je praćena jakim „grmljavinskim zvukom“ i gustim stubom dima, saopštila je Geološka agencija.

Naveli su da se oblak pepela širi prema severu, pa stanovništvo i grad Tobelo moraju biti oprezni zbog mogućeg padanja vulkanskog pepela. Takođe su upozorili da erupcija može ugroziti javnost i izazvati poremećaje u saobraćaju.

Maunt Dukono je jedan od tri vulkana na ostrvu Halmahera i aktivan je još od 1933. godine, uz česte erupcije i emisije pepela i gasova.

Podseća se i na erupciju vulkana Maunt Levotobi Laki-Laki prošle godine, koji je tokom nekoliko dana izbacivao pepeo i lavu, obasjavajući nebo i izazivajući munje u oblacima pepela.