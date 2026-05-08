Sudeći po medijskim otkrićima prošle nedelje, najveći korupcionaški skandal u istoriji Ukrajine, šema od 100 miliona dolara u koju su umešani ljudi bliski predsedniku zemlje Volodimiru Zelenskom, prevazilazi energetski sektor i navodno uključuje bankarski i odbrambeni sektor, a moguće i građevinarstvo.

Izvesni "Vova", što je skraćenica od imena Volodimir, povezan je sa sumnjivim aktivnostima, objavio je Kijev Independent.

Zelenski i visoki zvaničnici malo govore o tome - a kada govore, pokušavaju da minimiziraju njegov obim i značaj. Politički analitičar Igor Rejterovič smatra da se ukrajinske vlasti plaše dve stvari.

- Prvo, da bi to moglo da izazove efekat Barbre Strejsend - ako počnu da poriču, svi će pretpostaviti da se to zaista dogodilo. Drugo, možda postoji nešto što ne znamo, pa se plaše da bi to moglo da dospe u javnost, što bi zadalo težak udarac ugledu vlade - rekao je Rejterovič za Kijevski independent.

Devet osoba je optuženo u vezi sa skandalom – najznačajniji su Timur Mindič, bivši poslovni partner Zelenskog i navodni organizator korupcijske šeme, i biznismen Oleksandar Cukerman.

Mindič je postao sinonim za raskošan luksuz, podmićivanje i korupciju. Prošle godine, fotografije njegovog stana su procurele u javnost, na kojima se vidi zlatni toalet u kombinaciji sa zlatnim bideom i kuhinjski ormarići puni kesa sa novčanicama od 200 evra.

Nakon što je skandal izbio, tri visoka zvaničnika – zamenik premijera Oleksij Černisov i ministri energetike i pravde, German Haluščenko i Denis Maljuška – izgubili su posao.

Nakon pretresa Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine, smenjen je i šef Kancelarije predsednika Ukrajine, Andrij Jermak.

Andrij Jermak i Volodimir Zelenski

Zelenski se sada nalazi u sličnoj situaciji kao i njegov rival Petro Porošenko na poslednjim predsedničkim izborima u Ukrajini.

Optužbe za korupciju i nepotizam i istraga o proneveri u sektoru odbrane oštetile su Porošenkov rejting i donele pobedu Zelenskom na izborima.

Poslanik iz stranke Sluga naroda kaže za Kijevski nezavisni list da korupcionaški skandal koji je zahvatio lidera njegove stranke i predsednika nacije "slabi njegovu poziciju", ali da posledice po Zelenskog mogu biti samo "legalne".

Rejterovič navodi da bi dalji razvoj slučaja, zajedno sa novim snimcima i detaljima koji se pojavljuju, mogao uticati na Zelenskog popularnost, iako će obim tog uticaja zavisiti od nivoa ličnog angažovanja predsednika.

- Ovde se pre svega radi o legitimitetu vlade u očima javnosti - ističe analitičar i dodaje da će podrška verovatno pasti, ali da bi ishod za vladu mogao biti relativno bezbolan ako nalazi istrage ne budu kritični.

Poverenje u Zelenskog je ostalo relativno visoko tokom celog rata. Čak i nakon prošlogodišnjih protesta, kada je predsednički tim pokušao da ograniči nezavisnost agencija za borbu protiv korupcije, zabeležen je samo blagi pad podrške.

Ipak, do kraja 2025. godine, oko 60% Ukrajinaca smatralo je Zelenskog lično odgovornim za postupke glavnog osumnjičenog, Mindiča. Prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS), poverenje u predsednika tokom prošle godine kretalo se između 53% i 65%, dok je u aprilu bilo 58%.

- Bez obzira na to da li je predsednik zaista umešan, to tek treba da se dokaže - rekao je drugi poslanik iz njegove stranke za Kijev Independent, dodajući: "Iskreno se nadam da nije".

Vova i Hirurg

Korupcionaški skandal, o kome Zelenski za sada uglavnom ćuti, izbio je kada su u javnost procurili audio snimci koji svedoče o razgovorima između visokih zvaničnika i njihovih poznanika o ogromnim sumama mita plaćenim za mito.

Navodni vođa akcije bio je Timur Mindič, bliski saradnik Zelenskog, koji je pobegao u Izrael u novembru 2025. godine, nakon izbijanja skandala, objavio je Kijev Independent.

Istraga je počela u državnom nuklearnom gigantu Energoatom, odakle su navodno milioni dolara izvučeni kroz preplaćene ugovore za finansiranje izgradnje luksuznih vila u elitnom naselju Kozin.

Snimci otkrivaju bizarne detalje, poput dogovora o podizanju ograde između Mindičeve kuće i kuće izvesnog "Vove", što istražitelji vide kao direktnu vezu sa predsednikom.

Timur Mindič, saradnik i prijatelj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

U transkriptima se pojavljuje i biznismen Oleksandar Cukerman, koji vodi detaljne razgovore sa Mindićem o tome kako podeliti „plen“ iz energetskog sektora. Zelenski je takođe pozvao ministra energetike Haluščenka dok se ovaj sastajao sa Mindićem, što dodatno potkopava teoriju o slučajnosti.

Posebno je težak položaj Andrija Jermaka, bivšeg šefa predsedničke administracije, koji se u snimcima naziva šifrovanim imenom "Hirurg".

Iako još nije optužen, transkripti sugerišu da mu je dodeljena jedna od vila u Kozinu i da je iz senke kontrolisao zapošljavanje u Sens banci i petrohemijskom gigantu Karpatnaftohim. Mindić u razgovorima sugeriše da su strateške odluke u ovim kompanijama donošene isključivo uz blagoslov „Hirurga“, objavio je Kijevski independent.

Jedini akter koji je još uvek na vlasti je ministar odbrane Rustem Umerov. On se u snimcima pojavljuje u veoma bliskom odnosu sa Mindićem, koji ga naziva "najudobnijim ministrom".

Snimci otkrivaju da je Mindič vršio pritisak na Umerova da potpiše ugovor sa izraelskom kompanijom za kupovinu pancira, što je kasnije propalo kada su zvaničnici ministarstva utvrdili da je oprema lošeg kvaliteta.

Još kontroverzniji je trenutak u kojem se ministar odbrane konsultuje sa Mindičem o prodaji udela u kompaniji za dronove Fajer Point stranim investitorima, pitajući ga: "Da li će nam ovo odgovarati?".

Glavna nepoznanica ostaje stvarna uloga samog Zelenskog. Iako je jasno da je njegov uži krug tretirao državu kao privatno vlasništvo, još uvek nema direktnih dokaza da li je predsednik Ukrajine samo posmatrao sve ovo ili je aktivno učestvovao u tome.