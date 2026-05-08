Robert Fico i Vladimir Putin se rukuju

Slovački premijer Robert Fico i njegova delegacija putovaće u Moskvu dužom rutom, preko Češke, Nemačke, Švedske i Finske.

Informaciju je objavio slovački medij Marker, pozivajući se na izvor iz slovačkog Ministarstva spoljnih poslova. Estonija, Letonija, Litvanija i Poljska su ranije odbile da dozvole slovačkom avionu da preleti kroz njihov vazdušni prostor.

Prema pisanju medija, predstavnici Češke, Nemačke i skandinavskih zemalja Švedske i Finske nisu imali primedbi na prolazak slovačkog aviona ka Moskvi.

Fico bi trebalo da sutra poseti Moskvu i sastane se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali neće učestvovati na vojnoj paradi povodom Dana pobede.

Napomenuo je da je svrha njegove posete odavanje počasti sovjetskim vojnicima koji su poginuli u borbi protiv nacističke Nemačke tokom oslobođenja Slovačke.