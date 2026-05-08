Marton Meletei-Barna, koga je budući mađarski premijer Peter Mađar nominovao za ministra pravde, povukao je svoju kandidaturu.

Meletei-Barna, koji je Mađarov zet, objavio je svoju odluku na društvenim mrežama, rekavši da ne želi da baci senku na novu vladu, prenosi Juronjuz.

Suosnivač Tise

- Kako ne bih bacio ni najmanju senku na promenu vlade, konsultovao sam se sa Peterom Mađarom i složili smo se da je u najboljem interesu zemlje i Tisine vlade da premijer nominuje sposobnog i posvećenog profesionalca za ministra pravde, koga će javnost ocenjivati isključivo na osnovu njegovih postupaka - napisao je.

Meletei-Barna je advokat i univerzitetski kolega budućeg premijera Mađara. Jedan je od deset osnivača stranke Tisa, osnovane 2020. godine, gde je obavljao funkciju pravnog direktora.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

Takođe je obavljao niz drugih stranačkih pozicija koje su zahtevale pravnu stručnost, kao što je vođenje raznih pododbora i predstavljanje stranke u Nacionalnoj izbornoj komisiji tokom izbora za Evropski parlament 2024. godine.

Kritike zbog porodičnih veza

Mađar je bio primoran da brani svoj izbor da vodi ministarstvo pravde upravo zbog porodičnih veza. Meletei-Barna je oženjen Mađarovom sestrom, Anom Ilonom, što je, kako je i sam Mađar priznao, "stvorilo ozbiljnu dilemu" za njega.

Budući premijer je oštro kritikovan zbog svoje nominacije, pre svega iz sada opozicione stranke Fides, koja je izgubila vlast nakon što je Mađarova Tisa ubedljivo pobedila na parlamentarnim izborima 12. aprila.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, Mađar je rekao da Mađarsku treba vratiti na pravi put. „Moramo početi da vraćamo našu zemlju na pravi put, obezbediti sredstva EU, pokrenuti ekonomiju i poboljšati javne usluge“, rekao je.

Peter Mađar

Planovi za budućnost

Dodao je: "Takođe moramo da zalečimo rane iz proteklih decenija, ponovo ujedinimo mađarsku naciju i, naravno, izvedemo pred lice pravde one koji su počinili zločine pod prethodnim režimom.“ U komentaru ispod objave na društvenim mrežama, Mađar je zahvalio Meletei-Barni na odluci i rekao da misli da bi njegov zet bio fantastičan ministar pravde.

Mađar će sada nominovati novog kandidata za ministra pravde pre nego što nova vlada položi zakletvu u subotu. Taj dan se takođe obeležava kao Dan Evrope. Datum obeležava Šumanovu deklaraciju od 9. maja 1950. godine, koju je predstavio Robert Šuman.