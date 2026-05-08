Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U nemačkom gradu Zincigu (okrug Arvajler) u toku je opsežna policijska akcija zbog talačke krize u filijali Folksbanke u samom centru grada.

Kako je potvrdila policija, operacija traje od 9 časova ujutru. Na terenu su raspoređene jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice, dok područje iz vazduha nadgledaju helikopteri. Uži centar grada je u potpunosti blokiran.

Incident je počeo jutros kada se blindirano vozilo za prevoz novca zaustavilo ispred banke.

Prema pisanju lista "Bild", u trenutku kada je jedan od radnika obezbeđenja izašao iz vozila kako bi ušao u zgradu, presreo ga je i zapretio mu nepoznati muškarac. Pretpostavlja se da se otmičar i zaposleni trenutno nalaze u trezoru banke.

Sumnja se da ima više počinilaca

Portparol policije je izjavio da se sumnja na prisustvo više počinilaca i talaca unutar zgrade, među kojima je i vozač oklopnog vozila (koje je i dalje parkirano ispred ulaza).

Situacija na terenu je trenutno stabilna, a nadležni uveravaju da nema opasnosti po građane koji se nalaze van blokiranog područja.

Policija je apelovala na javnost da ne širi dezinformacije putem društvenih mreža, dok lokalno stanovništvo već razmenjuje upozorenja da se strogo izbegava centar grada.