Slušaj vest

Drama na kruzeru MV Hondius ne jenjava, a putovanje ka Antarktiku, koje je za mnoge trebalo da bude avantura života, pretvorilo se u međunarodnu zdravstvenu krizu nakon potvrđenih slučajeva hantavirusa, smrtnih ishoda, hospitalizovanih putnika i izolacije na samom brodu.

Evropske zdravstvene službe sada pokušavaju da spreče da se ova priča pretvori u širi globalni problem. Posebnu pažnju privlači podatak da je reč o andskom soju hantavirusa, koji se, za razliku od većine drugih oblika, u retkim slučajevima može preneti i sa čoveka na čoveka, uglavnom među bliskim kontaktima.

Deo putnika se ranije iskrcao i nastavio put ka različitim zemljama, zbog čega je u toku njihovo lociranje i praćenje. Španija je pristala da pomogne i prihvati brod, a otvoreno je i pitanje šta sledi nakon iskrcavanja - karantin i medicinski nadzor putnika.

Da li je ovo izolovana zdravstvena drama i ozbiljan test za Evropu ili još jedna kriza koja će otvoriti prostor za strah i sumnju, bile su teme o kojima su u emisiji „Redakcija“ na Kurir televiziji govorili profesor doktor Eleonora Gvozdenović, specijalista infektologije, dok su se preko video-poziva uključili novinar Zoran Raković iz Španije i analitičar Saša Borojević.

Šta sledi nakon iskrcavanja

Zoran Raković komentarisao je situaciju u Španiji, koja je pristala da pomogne putnicima sa kruzera, uz navode da je pomoć već tražena preko Svetske zdravstvene organizacije i evropskih institucija, kao i da se postavlja pitanje da li ova odluka ima isključivo humanitarni karakter ili i određene političke rizike:

- Bilo je malo političkih diskusija između predsednika Kanarskih ostrva i premijera Pedra Sančeza. Međutim, u javnosti je potvrđeno da su njih dvojica razgovarali telefonom i dogovorili se da se od toga ne pravi afera i da brod ipak pristane u nedelju na Tenerifima, ali bez ikakvog kontakta između putnika sa kruzera i lokalnog stanovništva. Čak su bili najavljeni i protesti, ali se nadaju da do njih neće doći. Biće sprovedena samo evakuacija, pošto se na brodu nalazi 14 španskih državljana koji će biti prebačeni u Madrid, u vojnu bolnicu, gde će biti u dobrovoljnom karantinu - kaže Raković i dodaje:

- Na brodu se trenutno nalazi 149 putnika iz različitih zemalja sveta, tako da španska vlada želi da pomogne u njihovoj evakuaciji. Sve će biti organizovano po standardima izolacije, a brod će nakon evakuacije nastaviti put ka Holandiji.

Zoran Raković Foto: Kurir Televizija

Sumnje u novu zdravstvenu kampanju

Koliko cela ova situacija pokazuje koliko je u zdravstvenom smislu ceo svet nakon korone ranjiv, i da su se upravo u periodu korona virusa kruzeri smatrali najkritičnijim tačkama širenja zaraze, kao i koliko sve ovo predstavlja veliku zdravstvenu krizu, govorio je Saša Borojević:

- Ja se sve vreme smejem toj kampanji koja se pokrenula, i ja jutros odem na berzu, pošto to uglavnom pratim kroz berzu, jer svaka priča ima svoje finansijske tokove, kao i ona koja je bila vezana za kovid. Jutros je "HantaVaks", dakle vakcina protiv tog hantavirusa, do jutros imala promet od 0,0004 dolara, a već jutros je potražnja za „HantaVaksom“ dostigla 917,84. Takođe, Bil Gejts, koji je imao prepisku u Epstajnovim fajlovima, najavio je da će ono što dolazi posle kovida zapravo biti veoma opasno.

I evo, Svetska zdravstvena organizacija jutros je javila da ima čak 10 obolelih na 7 milijardi stanovnika na planeti. Mislim da je ovo fantastično osmišljeno da se skrene pažnja sa nekih stvari, jer morate da znate da su razlozi uvek izmišljeni, tako se pokazalo do sada, ali su posledice uvek stvarne. A posledice su da se u naredna dva meseca planira da se, kroz ovu paniku, dođe do situacije smanjenja broja letova i kretanja. Međutim, narod više nije naivan i ne prihvata više ovakve stvari.

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

Rizik od hantavirusa i stvarna opasnost na kruzeru

Doktorka Eleonora Gvozdenović govorila je o tome koliko je cela situacija medijski preuveličana, šta je u njoj stvarna činjenica i u kojoj meri građani zaista imaju razloga za strah:

- Istina je uvek negde na sredini, tako da je zgodno što je reč o kruzeru jer to znači da svi putnici mogu da budu izolovani. Ono što je nezgodno jeste to što je nekoliko putnika sišlo na prethodnoj stanici gde je kruzer pristao. Međutim, postoje vrlo specifične protivepidemijske mere koje se primenjuju u ovakvim situacijama i epidemiolozi su potpuno uigrani i tačno znaju šta i kada treba da urade.

Prema tome, u ovoj situaciji su sigurno preduzete sve mere, u smislu da su oboleli izolovani, da im je organizovan način dostave hrane i da su ostali putnici odvojeni koliko je to moguće. Međutim, ono što nije moguće jeste da se miševi uklone sa broda. Na svim tim kruzerima postoji velika količina hrane, pa samim tim i veliki broj miševa ili drugih glodara koji tu cirkulišu - kaže Gvozdenović i dodaje:

Eleonora Gvozdenović Foto: Kurir Televizija

- Ta dva putnika koja su se ukrcala na brod i koja su preminula navodno su već bila zaražena prilikom ukrcavanja, a nisu to znala, odnosno nalazila su se u takozvanoj fazi inkubacije. Inkubacija ove bolesti je relativno kratka, svega nekoliko dana.

Taj andski soj je nešto patogeniji od ostalih sojeva, međutim videli smo i kod koronavirusa da se virusi menjaju tokom prelaska sa jedne osobe na drugu. Pitanje je da li će ovo biti infekcija koja će se lako prenositi među ljudima - to još uvek ne znamo. Ovo je infekcija za koju se ranije smatralo da se ne prenosi između ljudi, već da se dobija udisanjem virusa koji se nalazi u izmetu glodara - zaključila je doktorka Gvozdenović.

"Istina je negde na sredini": infektolog o hantavirusu, kruzeru i stvarnom riziku od epidemije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs