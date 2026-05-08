Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Veliki šumski požar danas gori u zoni isključenja Černobilja, nakon što se dron srušio u blizini bivše nuklearne elektrane dan ranije, saopštile su ukrajinske vlasti. Nivoi radijacije na lokaciji su u "normalnim granicama" i vatrogasci rade na obuzdavanju požara, izveštava Juronjuz.

Fotografija koju je objavila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine prikazuje veliki stub belog dima koji se diže u nebo.

Delovi područja su zatvoreni za javnost zbog visokog nivoa radioaktivnosti. Područje oko nuklearne elektrane Černobilj je uglavnom napušteno od katastrofalnog topljenja jezgra reaktora 1986. godine.

Požar zahvatio 1.100 hektara površine

- Od 10 časova ujutru, procenjena površina pogođena požarom bila je oko 1.100 hektara (11 kvadratnih kilometara) - saopštio je Černobiljski rezervat prirode, koji upravlja lokalitetom. Potvrđeno je da je požar izbio u četvrtak "kao rezultat pada drona", ali poreklo letelice nije precizirano.

Kijev je više puta optuživao Moskvu za nesmotrene napade na njegova nuklearna postrojenja, uključujući černobiljski kompleks.

Prošle godine, ruski dron je probio jedan od zaštitnih štitova koji su pokrivali reaktorsku jedinicu koja je eksplodirala u katastrofi 1986. godine.

Teška situacija

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da spasioci rade na sprečavanju daljeg širenja požara.

- Zbog jakih udara vetra, požar se brzo širi po teritoriji i pogađa nove delove šume - navodi se u saopštenju.

- Situaciju pogoršavaju suvo vreme, jaki vetrovi i pretnja od mina u određenim područjima, što značajno ograničava mogućnosti gašenja - dodaje se.