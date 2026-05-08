OGROMAN POŽAR U ČERNOBILJU, GORI 1.100 HEKTARA! Buktinja guta šumu oko nuklearke, strahuje se od povečanja RADIJACIJE, poznato šta je izazvalo HAVARIJU (VIDEO)
Veliki šumski požar danas gori u zoni isključenja Černobilja, nakon što se dron srušio u blizini bivše nuklearne elektrane dan ranije, saopštile su ukrajinske vlasti. Nivoi radijacije na lokaciji su u "normalnim granicama" i vatrogasci rade na obuzdavanju požara, izveštava Juronjuz.
Fotografija koju je objavila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine prikazuje veliki stub belog dima koji se diže u nebo.
Delovi područja su zatvoreni za javnost zbog visokog nivoa radioaktivnosti. Područje oko nuklearne elektrane Černobilj je uglavnom napušteno od katastrofalnog topljenja jezgra reaktora 1986. godine.
Požar zahvatio 1.100 hektara površine
- Od 10 časova ujutru, procenjena površina pogođena požarom bila je oko 1.100 hektara (11 kvadratnih kilometara) - saopštio je Černobiljski rezervat prirode, koji upravlja lokalitetom. Potvrđeno je da je požar izbio u četvrtak "kao rezultat pada drona", ali poreklo letelice nije precizirano.
Kijev je više puta optuživao Moskvu za nesmotrene napade na njegova nuklearna postrojenja, uključujući černobiljski kompleks.
Prošle godine, ruski dron je probio jedan od zaštitnih štitova koji su pokrivali reaktorsku jedinicu koja je eksplodirala u katastrofi 1986. godine.
Teška situacija
Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da spasioci rade na sprečavanju daljeg širenja požara.
- Zbog jakih udara vetra, požar se brzo širi po teritoriji i pogađa nove delove šume - navodi se u saopštenju.
- Situaciju pogoršavaju suvo vreme, jaki vetrovi i pretnja od mina u određenim područjima, što značajno ograničava mogućnosti gašenja - dodaje se.
Zonu isključenja su takođe pogodili šumski požari 2020. godine, koji su trajali nekoliko nedelja i izazvali porast pozadinskog zračenja. Prošlog meseca, Ukrajina je obeležila 40. godišnjicu katastrofe u elektrani.