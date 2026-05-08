Jutros su ukrajinski dronovi napali okrug Hankala u Groznom, gde se nalazi jedna od najvećih ruskih vojnih baza, kao i zgradu Federalne službe bezbednosti (FSB) u selu Znamenskoje, prenosi Ukrajinska pravda.

Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, u Groznom su odjeknule najmanje dve eksplozije. Ruski Telegram kanal Astra navodi da je u jednom udaru pogođeno područje Hankale, dok je u drugom ciljan prostor u blizini gradske železničke stanice.

U Hankali je smeštena ruska vojna baza i sedište 42. gardijske motorizovane divizije, koja deluje u sastavu 58. kombinovane armije Južnog vojnog okruga.

Železnička stanica nalazi se u samom centru Groznog - na manje od dva kilometra od rezidencije Ramzana Kadirova i oko 1,2 kilometra od kompleksa Grozni Sitija, navodi istraživački medij Agentstvo.

Astra takođe ističe da se zgrada čečenskog FSB-a nalazi na svega 120 metara udaljenosti.

Opozicioni Telegram kanal Nijso objavio je snimak koji navodno prikazuje udar na zgradu FSB-a u selu Znamenskoje.

- Meta je precizno pogođena. Stanovnici slave, dok "kadirovci" tuguju. Vrh će biti nezadovoljan - stoji u objavi.

Čečenske vlasti se za sada nisu oglasile.

Jutros su prijavljene eksplozije i u Jaroslavu, nakon čega je izbio požar u tamošnjoj rafineriji nafte. Na meti su se navodno našli i Moskva i Rostov na Donu.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenskipotvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad dugog dometa, koji je ironično nazvao "dalekometnim sankcijama", ciljajući naftno postrojenje u Jaroslavu.

Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je obustavljen rad na 13 aerodroma na jugu Rusije, nakon što je dron pogodio upravnu zgradu službe vazdušne plovidbe u Rostovu na Donu.

