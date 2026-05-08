Britanski premijer Kir Starmer neće podneti ostavku mada je njegova Laburistička partija pretrpela teške gubitke na lokalnim izborima koji su produbili sumnje u njegovu sposobnost da vlada.

On je danas izjavio da će se boriti da ispuni svoje obećanje o donošenju "promene" u Veliku Britaniju.

Jedva nešto manje od dve godine od kada je ubedljivo pobedio na izborima i postao premijer, glasači su uskratili poverenje Laburistima u nekim od tradicionalnih uporišta u bivšim industrijskim regionima u centralnoj i severnoj Engleskoj.

Glavni dobitnik na lokalnim izborima je populistička, anti-imigraciona partija Reform Ju Kej (Reform UK), aktiviste za Bregzit Najdžela Faraža koja je osvojila više od 350 odborničkih mesta u Engleskoj.

Ona bi, po prvim rezultatima objavljenim danas, prenosi Rojters, mogla da formira glavnu opoziciju u poluautonomnim regionalnim parlamentima u Škotskoji i Velsu naspram Škotske nacionalne partije koja je za nezavisnost i stranke Pled Kimru.

Cepanje tradicionalnog britanskog dvopartijskog sistema

Rezultati glasanja su potvrdili rascepkavanje tradicionalnog britanskog dvopartijskog sistema u i prerastanje u višepartijsku demokratiju, u nešto što, po analitičarima, predstavlja najveću transformaciju u britanskoj politici za 100 godina.

Nekad dominantne Laburistička i Konzervativna stranka gube glasove u koristi sstranke Reform UK i levičarske Zelene partije koja je na drugoj strani političkog spektra, a i u korist nacionalista u Škotskoj i Velsu.

Uprkos gubicima, Starmerovi saveznici su ukazali da ga podržavaju iako se njegova popularnost srozala na možda najlošiju koju je imao bilo koji britanski lider.

Premijer je posetio jedno od mesta gde su bili dobri rezultati za njegovu stranku da izjavio da će nastaviti da radi.

- Neću odustati - rekao je Starmer novinarima u Ilingu, u zapadnom Londonu, gde su Laburisti zadržali kontrolu. Rekao je da su glasači više zabrinuti ritmom promena, nego njegovim vođstvom.

Obećao je da će izneti korake potrebne da se Velika Britanija promeni, ukazujući na najnovije "resetovanje" Vlade koja je imala teškoće da prenese svoju viziju glasačima i da se izbori sa krizom troškova života koja je dodatno pojačana ratovima u Ukrajini i Iranu.

Ali ne može se negirati obim gubitaka za Laburiste na izborima za 136 lokalnih odbora u Engleskoj i poluautnomnim parlamentima u Škotskoj i Velsu što je bio najznačajniji test javnog mnjenja pre sledećih opštih izbora 2029. godine.

Neki laburistički poslanici su rekli da, ako partija ima loše pokazatelje u Škotskoj, izgubi vlast u Velsu i ne uspe da zadrži većinu od oko 2.500 odborničkih mesta koje brani u Engleskoj, da će Starmer da se suoči s obnovljenim pritiskom da podnese ostavku ili bar da odredi rok za svoj odlazak.

Starmerovi saveznici su upozorili da nije vreme da se krene protiv njega, a ministar odbrane Džon Hili rekao da je potencijalni haos izbora vođstva poslednja stvar koju glasači hoće i da veruje da britanski lider i dalje može da daje rezultate.

Lider partije Reform UK Faraž rekao je da do sada objavljeni rezultati predstavljaju "zaista istorijski pomak u britanskoj politici".

Laburisti su potpuno zbrisani u nekim mestima koja su im bila dugogodišnja uporišta.

Reform UK je osvojila dodatnih 367 mesta u odborima lokalne vlasti u Engleskoj po ranim rezultatima. Laburisti su izgubili 254 mesta, a Konzervativna stranka 146 mesta.

Većina rezultata uključujući za Škotsku i Vels treba da budu objavljena danas.