Slušaj vest

Pentagon je počeo da objavljuje nove fajlove o neidentifikoanim letećim objektima (NLO), navodeći da javnost može sama da izvuče zaključke o "neidentifikovanim anomalnim fenomenima" (UAP), uključujući i slučaj objekta za koji pilot drona tvrdi da je emitovao jaku svetlost na nebu, a zatim nestao.

U objavi na mreži X u petak navedeno je da su prethodne administracije pokušavale da diskredituju ili odvrate američki narod, dok se predsednik SAD Donald Tramp fokusira na pružanje "maksimalne transparentnosti javnosti, koja na kraju može sama da donese odluku o informacijama sadržanim u ovim fajlovima".

Dodato je i da će dodatni dokumenti biti objavljivani postepeno.

Više američkih institucija uključeno u objavu

Pored Pentagona, u proces objavljivanja uključeni su i Bela kuća, kancelarija direktor nacionalne obaveštajne službe, Ministarstvo energetike, NASA i FBI.

Novoobjavljena veb stranica koja sadrži dokumente o NAP-ovima ima upečatljiv retro izgled, sa crno-belim vojnim fotografijama letećih objekata i tekstom prikazanim fontom nalik pisaćoj mašini.

Prva objava sadrži 162 fajla, među kojima su stari kablovi Stejt departmenta, dokumenti FBI-ja i transkripti NASA-inih svemirskih misija sa posadom.

1/11 Vidi galeriju Pentagon objavio nove fotografije o NLO Foto: Printscreen/U.S. DepartmentofWar

Svedočenje o misterioznom objektu

U jednom od objavljenih FBI intervjua navodi se da je „objekat bio vidljiv pet do deset sekundi, a zatim se svetlo ugasilo i objekat je nestao“, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti za sadržaj novih dosijea.

Fotografija sa misije Apolo 17

Jedan od objavljenih fajlova uključuje NASA fotografiju sa misije Apollo 17 iz 1972. godine, na kojoj se vide tri tačke u trouglastoj formaciji. Pentagon navodi da "ne postoji konsenzus o prirodi anomalije", ali da preliminarna analiza ukazuje da bi moglo biti reči o "fizičkom objektu".

Dugogodišnji proces deklasifikacije

Tramp je ovu objavu najavljivao još od februara.

Ranije je objavio zapise vezane za atentate na predsednika Džona F. Kenedija, senatora Roberta F. Kenedija i Martina Lutera Kinga mlađeg, koji su otkrili malo više od onoga što je već bilo poznato.

Pentagon godinama radi na deklasifikovanju dokumenata vezanih za NLO-e, a Kongres je 2022. godine osnovao kancelariju za deklasifikovanje materijala.

Debitantski izveštaj Pentagona iz 2024. godine registrovao je stotine novih incidenata sa NLO-ima, ali nije pronašao dokaze da je američka vlada ikada potvrdila postojanje vanzemaljske tehnologije ili života.

Pritisak republikanaca za veću transparentnost

Mala grupa republikanaca u Kongresu godinama insistira na većoj transparentnosti, optužujući Pentagon da skriva dokumenta.

Poslanica Ana Paulina Luna u martu je zatražila objavljivanje 46 video-snimaka UAP-a koje su identifikovali uzbunjivači, navodeći da bi oni mogli biti objavljeni u narednoj fazi.

Poslanik Tim Burčet zahvalio je Trampu što je "održao reč" o transparentnosti i objavljivanju.

- Želeo bih da podsetim ljude da se transparentnost neće dogoditi odjednom, već će trebati neko vreme - rekao je Burčet u saopštenju.

Stručnjaci pozivaju na oprez

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nove dosijee i video-snimke treba tumačiti oprezno, jer osobe koje nisu upoznate sa naprednom vojnom tehnologijom često pogrešno interpretiraju takve pojave.