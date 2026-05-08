Ukrajini ponestaje raketa za protivvazduhoplovnu odbranu posle masovne ruske zimske ofanzive, saopštilo je danas Ratno vazduhoplovstvo u Kijevu.

- Danas su poluprazni lansirni sistemi dodeljeni određenim jedinicama i baterije, a to je blago rečeno. Imaju ograničen broj raketa - izjavio je portparol Ratnog vazduhoplovstva Jurij Ihnat za novinsku agenciju Ukrinform.

Ukrajina koristi domaće tehnologije za obaranje dalekometnih ruskih dronova, uključujući presretačke dronove, mobilne artiljerijske jedinice i elektronsko ratovanje, a za presretanju raketa i dalje u velikoj meri zavisi od stranih sistema protiv-vazduhoplovne odbrane.

Tokom više od četiri godine rata, Ukrajina se suočavala sa kašnjenjima saveznika i prekidima u isporukama tih sistema.

Sada, pošto se isti sistemi široko koriste i u američko-izraelskom ratu u Iranu, snabdevanje Ukrajine je dodatno otežano, prenosi Rojters.