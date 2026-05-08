KATASTROFA ZA KIJEV, RUSI ZADALI STRAŠAN UDARAC! Ukrajina ostaje bez odbrane, PVO pred totalnim kolapsom: "SISTEM SU NAM POLUPRAZNI"
Ukrajini ponestaje raketa za protivvazduhoplovnu odbranu posle masovne ruske zimske ofanzive, saopštilo je danas Ratno vazduhoplovstvo u Kijevu.
- Danas su poluprazni lansirni sistemi dodeljeni određenim jedinicama i baterije, a to je blago rečeno. Imaju ograničen broj raketa - izjavio je portparol Ratnog vazduhoplovstva Jurij Ihnat za novinsku agenciju Ukrinform.
Ukrajina koristi domaće tehnologije za obaranje dalekometnih ruskih dronova, uključujući presretačke dronove, mobilne artiljerijske jedinice i elektronsko ratovanje, a za presretanju raketa i dalje u velikoj meri zavisi od stranih sistema protiv-vazduhoplovne odbrane.
Tokom više od četiri godine rata, Ukrajina se suočavala sa kašnjenjima saveznika i prekidima u isporukama tih sistema.
Sada, pošto se isti sistemi široko koriste i u američko-izraelskom ratu u Iranu, snabdevanje Ukrajine je dodatno otežano, prenosi Rojters.
(Kurir.rs/Beta)