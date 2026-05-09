Slovački premijer Robert Fico planira da tokom posete Moskvi prenese poruku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu.

Prema navodima državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova Slovačke Rastislava Čovanca, Fico bi takođe mogao da dobije informacije o tome kako Putin vidi napore za okončanje rata.

Čovanec je naglasio da je važno komunicirati sa svim stranama u ratu i da EU i evropski političari treba da obezbede svoje prisustvo za pregovaračkim stolom gde bi moglo doći do mirovnog sporazuma.

Dodao je da su neki politički lideri iz Zapadne Evrope već počeli da zagovaraju ideju da je dijalog sa ruskim liderom neophodan, prenosi Ukrajinska pravda.