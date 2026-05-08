Niz dobro tempiranih tržišnih opklada na pad cena nafte, ukupnog iznosa čak 7 milijardi dolara tokom marta i aprila, održan je na više berzi i obuhvatio je razna goriva i finansijske derivate neposredno pre ključnih objava američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu, prema rečima trgovaca, tržišnih stručnjaka i Rojtersove analize podataka sa berze.

Veličina ovih opklada prevazilazi ranije objavljeni iznos od 2,6 milijardi američkih dolara, zbog čega je američka administracija već upozorila svoje zaposlene da ne koriste nejavne informacije za finansijsku dobit.

Američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) istražuje slučaj, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Rojters u aprilu, ali CFTC još uvek nije zvanično potvrdila da je istraga u toku. Rojters nije mogao da utvrdi ko je postavio opklade niti da li su potekle iz SAD ili negde drugde.

Uključivale su takozvane „kratke“ pozicije, odnosno opklade na pad cena finansijskih derivata, uključujući fjučers ugovore za sirovu naftu, dizel i benzin.

Milijarde dolara u opticaju

Opklade su se odvijale na dve glavne berze za globalnu trgovinu naftom i gorivom: Interkontinentalnoj berzi (ICE) i Čikaškoj robnoj berzi (CME). Obe berze su odbile da komentarišu.

Izvor upoznat sa situacijom, CME istražuje transakcije, rekao je Rojtersu izvor upoznat sa situacijom. Te transakcije su podstakle pozive pravnih stručnjaka i zakonodavaca regulatorima da istraže da li su zasnovane na insajderskim informacijama ili curenju podataka.

Trgovci su prvi put primetili neobične transakcije 23. marta. Obavljene su nekoliko minuta pre nego što je Tramp najavio odlaganje pretnji napadom na energetsku infrastrukturu Irana, što je izazvalo pad cena nafte.

Isti obrazac se ponovio 7. aprila, pre nego što je Tramp proglasio primirje sa Iranom, što je izazvalo pad od čak 15 procenata ugovora o fjučersima za referentnu Brent sirovu naftu na berzi ICE.

To se ponovo dogodilo 17. aprila, kada su iranski zvaničnici i Tramp razgovarali o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, i ponovo 21. aprila, kada je Tramp produžio primirje.

Rojters i drugi mediji izveštavali su o transakcijama, koje su uključivale najtrgovanije ugovore za dva globalna referentna brenda sirove nafte, Brent i Vest Teksas Intermedijat.

Sve vezano za Trampove objave

Vrednost tih opklada tokom ta četiri dana u martu i aprilu bila je oko 2,6 milijardi dolara, prema početnim proračunima Rojtersa.

Ministarstvo pravde SAD i Komisija za trgovinu trgovinom robom (CFTC) nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar. „Svi federalni službenici podležu vladinim etičkim smernicama koje zabranjuju korišćenje nejavnih informacija za finansijsku dobit“, rekao je portparol Bele kuće.

Međutim, dalja analiza podataka o trgovanju na različitim berzama i ugovorima pokazala je da su trgovci napravili slične opklade u potpuno isto vreme i na isti datum za evropski dizel i američki benzin, kao i za dugoročne ugovore za naftu Brent i WTI, čime je ukupan iznos dostigao oko 7 milijardi dolara, prema proračunima Rojtersa.

Opklada na pad vrednosti (tzv. kratka prodaja) znači da osoba koja izvršava transakciju pozajmljuje finansijski derivat od druge strane, prodaje ga, a kasnije ga otkupljuje jeftinije kada cena padne, zadržavajući preostali novac kao profit.

Sumnjive transakcije

Cene nafte su pale za više od 10 procenata 23. marta, kao i 7, 17. i 21. aprila. Rojtersovi proračuni pokazuju da su takve opklade, ukupnog iznosa 7 milijardi dolara, mogle doneti stotine miliona dolara profita, u zavisnosti od vremena opklada.

Transakcije deluju „dobro informisano“ jer su prethodile važnim objavama, rekao je Adi Imsirović iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), takođe iskusan trgovac naftom.

Američke vlasti, poput Komisije za trgovinu akcijama (CFTC), mogu pristupiti podacima berze kako bi pronašle one koji su organizovali trgovinu i istražile slučaj ako to žele, dodao je.

ABC je u četvrtak izvestio da Ministarstvo pravde SAD istražuje takve transakcije, koje su trgovcima donele ukupno 2,6 milijardi američkih dolara profita u trgovini naftom povezanoj sa ratom u Iranu. Ministarstvo pravde nije bilo odmah dostupno za komentar.

Direktor odeljenja za sprovođenje zakona Komisije za trgovinu fjučersima (CFTC) rekao je u martu da je agencija svesna spekulacija o insajderskoj trgovini na tržištima koja reguliše CFTC i da ih „prati“.