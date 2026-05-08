PANIKA U KIJEVU: Diplomate napuštaju ambasade zbog ruskih pretnji da će UNIŠTITI ukrajinsku prestonicu!
Uoči Dana pobede, tenzije između Rusije i Ukrajine dostižu vrhunac.
Kremlj upozorava na „razorni odgovor“ u slučaju napada na Crveni trg, dok incident u Letoniji pali alarme u Briselu.
U samoj završnici priprema za veliku vojnu paradu povodom Dana pobede nad fašizmom, situacija na istoku Evrope preti da preraste u sukob nesagledivih razmera. Dok Moskva privodi kraju organizaciju centralne državne svečanosti u srcu prestonice, bezbednosna situacija u Kijevu i na granicama NATO pakta dovedena je do tačke usijanja.
Ruska Federacija uputila je zvaničnu diplomatsku notu svim stranim ambasadama i predstavništvima međunarodnih organizacija u Kijevu, sa ultimativnim pozivom na hitnu evakuaciju osoblja.
„Svaki pokušaj destabilizacije ili direktnog napada na srce Rusije tokom proslave našeg najvećeg nacionalnog praznika biće sankcionisan momentalnim i nemilosrdnim odgovorom. Upozoravamo da su udari na centre odlučivanja u Kijevu sada pitanje trenutka ukoliko se krene sa provokacijama.
Kijev će snositi posledice kakve do sada nisu viđene u modernoj istoriji”, stoji u oštrom saopštenju ruskog Ministarstva odbrane. Ove najave silovitog odgovora Moskve već su izazvale talas panike u diplomatskom koru, a kolone vozila nekoliko zapadnih ambasada već su primećene na putu ka poljskoj granici, dok su aerodromi u susednim zemljama u stanju pune pripravnosti.
Dok se pritisak sa istoka pojačava, iz kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog stižu kratke i dvosmislene poruke. Naglašavajući da „Ukrajina ima legitimno pravo da brani svoj suverenitet na svakom pedlju teritorije“, zvanični Kijev odbija da direktno potvrdi, ali i da demantuje navode o planiranim udarima duboko u ruskoj pozadini baš na dan vojne parade. Ova taktika „strateške nejasnoće“ dodatno doprinosi opštoj neizvesnosti.
Ipak, atmosfera u samom glavnom gradu Ukrajine daleko je od borbenog pokliča. Ulice Kijeva su danas neuobičajeno puste, većina civilnog stanovništva potražila je sigurnost u podzemnim skloništima ili u evakuaciji ka zapadu zemlje, dok vojne patrole pod punom opremom kontrolišu gotovo svaku raskrsnicu.
Stručnjaci za bezbednost jedinstveni su u oceni: pred nama je verovatno „najopasniji 9. maj od završetka Drugog svetskog rata“. Ono što je decenijama bio dan mira i komemoracije, sada se pretvorilo u eksplozivno ideološko gorivo za sukob koji preti da, u plamenu ove nove geopolitičke igre, zapali čitav evropski kontinent.
