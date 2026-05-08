Dron sadržao detonatore, ali ne i eksploziv

Grčka Obalska straža pronašla je bespilotni čamac, odnosno pomorski dron u priobalnoj pećini kod rta Dukato, na jugu ostrva Lefkada, saopšteno je iz nadležnih službi.

Plovilo je otkrio ribar koji je uočio crni čamac bez zastave i posade, sa upaljenim motorom, nakon čega je obaveštena Obalska straža, preneo je portal Njuzauto.

Dron je potom izvučen i prebačen u luku Vasiliki, a zatim transportovan u mornaričku bazu u Astakosu radi dalje analize.

Prema prvim informacijama, reč je o vojnom bespilotnom površinskom vozilu (USV), za koje se pretpostavlja da je naprednog tipa.

Zvanični model i poreklo još nisu potvrđeni.

U toku je tehnička i bezbednosna istraga, uključujući proveru da li plovilo sadrži eksploziv ili naoružanje.

U tom slučaju, biće sprovedene procedure kontrolisane neutralizacije, navode nadležne službe.

Grčke vlasti istražuju ukrajinski pomorski dron sa detonatorima

Grčke vlasti identifikovale su bespilotno površinsko plovilo pronađeno kod Lefkade kao ukrajinski pomorski dron tipa Magura V5, preneli su lokalni mediji, pozivajući se na zvanične izvore.

Prvi nalazi ukazuju da je dron sadržao detonatore, ali ne i eksploziv.

Vlasti razmatraju više mogućih scenarija o nameni bespilotnog plovila, uključujući potencijalnu upotrebu u krijumčarskim operacijama ili moguću povezanost sa napadima na brodove povezane sa ruskom takozvanom "flotom u senci", koja služi za transport ruske nafte mimo zapadnih sankcija.

Istražitelji analiziraju i eventualne veze sa prethodnim incidentima u Mediteranu, uključujući napade na ruske brodove tokom proteklih meseci.

Prema dostupnim informacijama, Magura V5 je opremljena naprednim komunikacionim i navigacionim sistemima i koristi se u vojnim i izviđačkim operacijama.

Istraga o poreklu, ruti i mogućoj nameni pronađenog drona je u toku.