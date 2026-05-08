Iransko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je upozorenje protiv, kako kaže, „avanturizma i nasilničkog ponašanja“ Sjedinjenih Država, pošto je američki vojni avion oborio dva tankera za naftu koja su se kretala ka Iranu.

Portparol Esmail Bagaei objavio je oštru poruku na društvenoj mreži X.

„Podmukle noćne intrige i naivni eufemizmi poput 'lakog šamara' ne mogu izbrisati duboku sramotu koja proizilazi iz narcizma, pohlepe, nepromišljene pogrešne procene i nezakonite neodgovornosti“, napisao je.

„Posledice ovog bezobzirnog avanturizma i banditizma sada su postale jasne celom svetu. Povezane i pogrešne izjave više nemaju nikakve veze sa stvarnošću – iako je, kao i uvek, istina da što dublje tonu u ludilo, to maštovitije postaju u njegovom opravdavanju“.

Američka blokada i rat na internetu

SAD brane svoju blokadu iranskih luka, navodeći da je to odgovor na iransku efikasnu blokadu Ormuskog moreuza.

Iako je veliki broj iranskih režimskih lidera ubijen u ratu i većini stanovništva je bio uskraćen pristup internetu tokom sukoba, visoki zvaničnici su ostali aktivni na mreži tokom celog sukoba, kritikujući svoje neprijatelje.

Utvrđivanje pravog stanja rata postalo je teško, jer i iranski lideri i Donald Tramp često daju stalne komentare na mreži, što otežava stvaranje jasne slike o događajima.

Kurir.rs/Agencije

