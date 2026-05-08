Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je dogovoreno trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial objavio šta se sve podrazumeva pod ovom obustavom vatre.

Sa zadovoljstvom objavljujem da će uslediti TRODNEVNO PRIMIRJE (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine. Proslava u Rusiji je povodom Dana pobede, ali takođe i u Ukrajini, jer su oni bili veliki deo i faktor u Drugom svetskom ratu.

Ovo primirje će uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz obe zemlje.

Ovaj zahtev sam lično uputio i veoma cenim pristanak predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog. Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata.

Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže i bliže", naveo je u objavi američki predsednik.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaRUSI OBJAVILI METE OSVETNIČKOG NAPADA NA KIJEV: Na udaru bunker Zelenskog, ključne institucije ukrajinske države i brojne ambasade! (VIDEO, FOTO)
Kijev mete.jpg
PlanetaPANIKA U KIJEVU: Diplomate napuštaju ambasade zbog ruskih pretnji da će UNIŠTITI ukrajinsku prestonicu!
Kijev Ukrajina
PlanetaZELENSKI: Ne preporučuje se odlazak delegacija bilskih Rusiji u Moskvu oko 9. maja
Pariz sastanak Volodimir Zelenski
PlanetaPRIMIRJE KOJE JE PROGLASILA RUSIJA POČELO U PONOĆ: "Ako Ukrajina omete Paradu pobede, izvešćemo UDAR NA CENTAR KIJEVA"!
x EPA Yuri Kochetkov.jpg
PlanetaSTRAŠNO UPOZORENJE IZ MOSKVE: U slučaju provokacija 9. maja evakuišite diplomate iz Kijeva, BIĆE ODMAZDE! (VIDEO)
w-56880773.jpg
PlanetaZELENSKI: Rusija pojačava PVO oko Moskve pred paradu 9. maja
w-56880709.jpg
PlanetaUKRAJINA SPREMNA DA PRODUŽI PRIMIRJE! Budanov: Pokazali smo posvećenost miru, sledeći korak je na Rusiji
kir.jpg