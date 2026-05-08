Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je dogovoreno trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial objavio šta se sve podrazumeva pod ovom obustavom vatre.

Sa zadovoljstvom objavljujem da će uslediti TRODNEVNO PRIMIRJE (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine. Proslava u Rusiji je povodom Dana pobede, ali takođe i u Ukrajini, jer su oni bili veliki deo i faktor u Drugom svetskom ratu.

Ovo primirje će uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz obe zemlje.

Ovaj zahtev sam lično uputio i veoma cenim pristanak predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog. Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata.

Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže i bliže", naveo je u objavi američki predsednik.