Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je, u okviru pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje 9, 10. i 11. maja u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine.

"Očekujemo da će SAD osigurati da ruska strana ispuni ove sporazume", naglasio je Zelenski u objavi na X mreži.

Dodao je da Ukrajina "dosledno radi na tome da vrati svoj narod kući iz ruskog zarobljeništva" i da je naložio da se "brzo pripremi sve što je potrebno za razmenu".

Zelenski se zahvalio predsedniku SAD Donaldu Trampu i njegovom timu "na produktivnom diplomatskom angažovanju".

Tramp je ranije danas saopštio da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine.

Prema njegovim rečima, primijre će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

"Ovaj zahtev sam direktno podneo i veoma cenim saglasnost predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.