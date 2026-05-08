Eresundski most, biser arhitekture i slobodno se može reći, jedno od savremenih svetskih arhitektonskih čuda, nesvakidašnja je građevina koja povezuje dve zemlje - Švedsku i Dansku. Ovaj fascinantni most dugačak je osam kilometra pretvara se u podvodni tunel 25 metara ispod Baltičkog mora odnosno Eresundskog moreuza i na taj način spaja Malme i Kopenhagen!

Remek delo arhitekture, otvoren 200. godišnje pređe 20 miliona ljudi, proteže se od Malmea do veštačkog ostrva Peberholm (Biber) koje je takvo ime dobilo jer se nalazi odmah do prirodnog ostrva Saltholm (So) i ulazi direktno u dansku prestonicu.

Avantura može da počne

Reporter Kurira imao je priliku da se vozi na ovoj neobičnoj i atraktivnoj relaciji, najdužem mostu na svetu koji povezuje dve države, a sve izgleda kao da idete sa kraja na kraj nekog grada, a ne gigantskom građevinom koja bukvalno "uranja" mora i izlazi u Kopenhagen. I to za svega pola sata!

Putovanje je, ako se ide iz Malma u Kopenhagen je brzo i jednostavno. Sa železnicke stanice u centru grada na automatima se kupuje karta (povratna je 30 evra), a voz se ne čeka dugo. Već posle nekoliko minuta kompozicija je došla, a inače ide na svakoih 20 minuta i počela je vožnja. Za Šveđane i Dance koji svakodnevno putuju na posao i nazad ovo je rutinsko putovanje, ali za nas turiste dugo očekivani događaj i avantura. Voz je počeo da ubrzava i za čas je stigao do imozantne građevine, poznate i po čuvenoj nordijskoj kriminalističkoj hit seriji "Most".

Sa obe strane je uzburkano more, vreme vetrovito i maglovito, a potom se uranja u vodu. Impresivan osećaj, jer se nalazimo skoro 30 metara ispod mora! Posle nekoliko minuta u podzemlju "izronili" smo u predgrađe Kopenhagena, a ubrzo i u centar na glavnu železničku stanicu. Iza nas ostala je moćna građevina, a ispred jedan od najatraktivnijih gradova na svetu - Kopenhagen.

Simbol nordijskog jedinstva

Inače, ideja za spajanje dva kopna preko Eresundskog moreuza, postojala još pre Drugog svetskog rata, ali je odbačena. Detaljno je proučavana ponovo 1950-ih i 1960-ih godina od strana Vlada Švedske i Danske, ali je 1970-ih ponovo odbačena zbog ekonomske situacije i zabrinutosti za prirodu i posledice koje bi izgradnja na nju mogla da ima.

Prema projektu danskog arhitekte Džordž K.S. Rotne ispred kompanije "COWI", gradnja je započeta 1995. godine. Poslednji deo je ugrađen 1999. godine, a most-tunel je zvanično otvoren 1. jula 2000. godine i to tri meseca pre roka. Preko mosta se protežu ćetiri saobraćajne trake u dva smera i dve pruge za željeznicki saobracaj. Dužina mosta posmatrano od veštačkog ostrva Peberholm, uključujuči i podvodni tunel od četiri kilometra, iznosi 7.845 metara, sa visinom od 204 metra i širinom od 23 metra, i sa prilaznim saobraćajnicama ukupno je dugačak 15 kilometara. Tunel je napravljen od 20 sekcija, od kojih svaka teži 55 tona. Smešten je na dubini do 25 metara ispod morskog dna!

Dnevno ga pređe oko 20.000 vozila i 33.000 putnika željeznicom. Razlog za pravljenje tunela ispod vode umesto izgradnje mosta je taj što se u blizini nalazi kopenhagenski aerodrom Kastrup, pa je povezivanje ostrva i kopna tunelom ocenjeno kao bezbednije. Ovaj impresivan projekat koštao je oko četiri milijarde evra i postao je simbol nordijskog jedinstva.