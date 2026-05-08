Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Rusija je pristala na inicijativu američkog predsednika Donalda Trampa da se uspostavi prekid vatre sa Ukrajinom od 9. do 11. majai da se tokom ovog perioda sprovede razmena zarobljenika sa Kijevom, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina, potvrđujem prihvatljivost za rusku stranu inicijative koju je nedavno predložio predsednik SAD Donald Tramp u vezi sa prekidom vatre za razmenu ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine", rekao je on novinarima, prenosi TASS.

Ušakov je napomenuo da je ova inicijativa proistekla iz nedavnog telefonskog razgovora Putina s Trampom i da je važno što se ona poklapa sa 81. godišnjicim pobede nad nacizmom.

Ranije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio da je, u okviru pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje 9, 10. i 11. maja u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine i razmena zarobljenika u formatu 1.000 za 1.000.

"Očekujemo da će SAD osigurati da ruska strana ispuni ove sporazume", naglasio je Zelenski u objavi na X mreži.

Tramp je ranije danas saopštio da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine.

Prema njegovim rečima, primirje će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

"Ovaj zahtev sam direktno podneo i veoma cenim saglasnost predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nakon toga proglasio primirja od 6. maja i pozvao Rusiju da ga poštuje. Obe strane optužile su jedna drugu za kršenje primirja.