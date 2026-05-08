Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Okončana je talačka kriza u filijali banke u nemačkom gradu Zincig, u saveznoj državi Rajni-Platinat, bez povređenih, nakon što je nemačka policija upala u banku i pronašla dva taoca – vozača kombija za transport novca i službenika banke, zaključane u prostoriji. Osumnjičeni za pljačku su pobegli i za njima se i dalje traga.

Specijalne jedinice ušle su u banku oko 14.15 časova, navode nemački mediji, a policija tokom akcije nije imala direktan kontakt ni sa taocima ni sa napadačima.

1/3 Vidi galeriju Talačka kriza u Folksbanci u Nemačkoj Foto: Thomas Frey/DPA, THOMAS FREY / AFP / Profimedia

Obojica talaca su pronađena nepovređena i nakon spasavanja su zbrinuta i ispitana.

Incident je počeo jutros oko 9.06, kada je aktiviran automatski alarm banke.

Na lice mesta odmah su upućene jake policijske snage, hitna pomoć i vatrogasci, a deo centra grada bio je blokiran.

Prema navodima medija, osumnjičeni je presreo jednog od zaposlenih prilikom ulaska u banku, neposredno nakon dolaska vozila za transport novca.

Forenzičke ekipe nastavljaju uviđaj, dok potraga za počiniocima traje.