Tri osobe poginule su u erupciji vulkana, što je pokrenulo spasilačku operaciju kako bi se u petak ujutru na sigurno izvuklo više od deset planinara zarobljenih u blizini kratera indonežanske planine Dukono, saopštili su zvaničnici.

Među poginulima su državljani Singapura i jedan državljanin Indonezije, navode načelnik policije i zvaničnici službe za spasavanje na ostrvu Halmahera u provinciji Severni Maluku, gde je vulkan eruptirao, prenosi CNN.

Devet stranaca i 11 lokalnih planinara penjalo se na planinu Dukono u vreme erupcije, izjavio je načelnik policije Severne Halmahere, Erlihson Pasaribu, za indonežansku TV Kompas.

Sedamnaest od 20 penjača je bezbedno evakuisano, saopštio je Ivan Ramdani, šef Kancelarije za potragu i spasavanje (SAR) u Ternatiju, u 18 časova po lokalnom vremenu. Tela troje nastradalih trenutno su i dalje na planini. Operacije potrage su obustavljene za petak i biće nastavljene u subotu.

Ogroman stub dima i pepela mogao se videti kako se uzdiže iznad planine na dramatičnom video-snimku zabeleženom u blizini kratera, koji je napravio Aleks Đangu, indonežanski planinski vodič.

Đangu je vodio dvoje nemačkih turista na planinu Dukono kada je osetio duboke potrese pre erupcije, rekavši za CNN da je bilo "veoma zastrašujuće".

Đangu je naveo da su čuli zvuke koji dolaze ispod kratera oko 15 časova po lokalnom vremenu u četvrtak. Zatim je podigao dron kako bi iz vazduha ispitao stanje kratera.

"Osmatranje je pokazalo da je krater ispunjen vulkanskim materijalom, što nije bilo normalno. Zatim smo čuli dve eksplozije", rekao je on.

Ubrzo nakon toga, primetio je drugu grupu planinara kako se kreće ka ivici kratera.

"Kada se glavna erupcija dogodila u petak u 7.41 ujutru, činilo se da je ta grupa tek stigla na vrh i da su uživali", rekao je on.

"Video sam kako kamenčići i šljunak klize nadole zbog potresa, a onda sam rekao svojim klijentima da moramo da bežimo dole", ispričao je Đangu.

Dok su Đangu i njegova grupa uspeli da se bezbedno evakuišu, on je rekao da su mnogi planinari ostali kod kratera u vreme erupcije.

"Kada smo bili udaljeni oko 100 metara, video sam dve grupe lokalnih turista, jedna grupa od devet ljudi je već bila blizu ivice, dok su drugi snimali video za društvene mreže."

"Nadam se da su još živi", čuje se kako govori na snimku.

Vulkan je, kako je rekao, veoma aktivan i nastavio je da eruptira u petak popodne uz "supersonični zvuk".