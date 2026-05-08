Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Španska policija objavila je fotografije najveće zaplene kokaina u evropskoj istoriji nakon što su početkom maja presreli brod kod Kanarskih ostrva.

Pripadnici elitne jedinice "Guardia civil" 1. maja ukrcali su se na brod "Arkonian", dug oko 90 metara, koji plovi pod zastavom Komora, i pronašli 27 tona kokaina.

Vrednost zaplenjene droge procenjena je na više od 812 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Španska policija zaplenila drogu veće vrednosti od 800 miliona evra Foto: Printscreen/Youtube/Guardia Civil

Objavljene fotografije

Policija je danas objavila fotografije ogromne količine zaplenjenog kokaina složenog na pristaništu u Madridu, kao i oružja pronađenog na brodu.

Visoki sud u Španiji saopštio je da je svih 23 članova posade završilo u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Među njima je šest državljana Holandije i Surinama koje su policajci pronašli skrivene tokom upada na brod, dok je ostalih 17 članova posade s Filipina.

Oboren evropski rekord

Ova zaplena nadmašila je dosadašnji evropski rekord od 22,7 tona kokaina, zaplenjenih u Hamburgu u Nemačkoj u junu 2024. godine.

Istovremeno je više nego dvostruko nadmašila dosadašnji rekord u Španiji, kada je prošle godine u luci Algesiras u pošiljci banana iz Ekvadora pronađeno 11,8 tona kokaina.

Istražitelji, koji su sarađivali s američkim i holandskim vlastima, veruju da je droga trebalo da bude prebačena u Španiju brzim gliserima.

Brod isplovio iz Sijera Leonea

Na brodu su pronađeni i vatreno oružje i municija.

Sud je odredio pritvor bez jamčevine zbog težine kaznenih dela, opasnosti od bega i mogućnosti nastavka kriminalnih aktivnosti tokom istrage.