Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je večeras svojoj vojsci da ne napada sutra vojnu paradu Moskvi, koja će biti održana povodom obeležavanja Dana pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Zelenski je to kratko saopštio na društvenim mrežama odmah nakon što je američki predsednik Donald Tramp proglasio večeras trodnevno primirje između UKrajine i Rusije, koje će sutra stupiti na snagu.

Zelenski je večeras izdao zvanični predsednički ukaz kojim se Rusiji dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja, objavljeno je veb-sajtu ukrajinske predsedničke kancelarije.

"Uzimajući u obzir brojne zahteve i iz humanitarnih razloga navedenih u pregovorima sa američkom stranom 8. maja 2026. godine, ovim dekretom donosim: dozvolu za održavanje parade u Moskvi (Ruska Federacija) 9. maja 2026. godine", navodi se u ukazu, preneo je Unian.

Dokument takođe jasno definiše vremenske i prostorne granice za paradu: od 10.00 časova po kijevskom vremenu (mada bez navođenja vremena završetka parade) i strogo unutar granica Crvenog trga u Moskvi.

"Teritorija Crvenog trga se isključuje iz plana za upotrebu ukrajinskog oružja", navodi se u dokumentu, uz navođenje tačnih geografskih koordinata ovog trga.

Rusija, koja je ranije najavila to primirje, potvrdila je večeras to trodnevno primirje počev od sutra, kao i razmenu zatvorenika sa Ukrajinu.

"Nadajmo se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata", napisao je Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social, precizirajući da će primirje uključivati "razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje".