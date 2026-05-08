Penzionisani američki general Mark Kimit rekao je da su Sjedinjene Države istorijski imale poteškoća u vođenju takozvanih „ratova otpora“, poput onih u Vijetnamu i Avganistanu, i smatra da je trenutni sukob sa Iranom sličan primer.

„Američka vojska nikada nije zaista u potpunosti razumela kako da vodi rat otpora, i to je nesrećno. Mi to nazivamo 'zabludom brojanja mrtvih'. U Vijetnamu smo verovali da ćemo pobediti što više ljudi ubijemo“, rekao je Kimit za Al Džaziru.

Dodao je da se, po njegovom mišljenju, isti obrazac ponavlja i u vezi sa Iranom.

„Isto vidimo i sada u načinu na koji vodimo sukob protiv Irana. Verujemo da ćemo biti bliži pobedi što više raketnih lansera uništimo, što više brodova potopimo i što više vojnih jedinica uništimo. Ali ispostavilo se da takav pristup jednostavno ne donosi pobedu“, rekao je on.

Na pitanje zašto Sjedinjene Države nisu naučile lekcije iz ratova u Vijetnamu i Avganistanu, Kimit je kratko odgovorio: „I ja se to pitam.“

Govoreći o trenutnom zastoju između Irana i SAD oko mirovnih pregovora, rekao je da vidi samo dva moguća ishoda.

„Siguran sam u jedno: Definitivno ćemo se vratiti za pregovarački sto ili ćemo se vratiti borbi“, zaključio je Kimit.