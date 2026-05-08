Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje Parade povodom Dana pobede, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izdao zvanični ukaz kojim se Moskvi dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu.

"Ne treba nam ničija dozvola. Teško svakome ko pokušava da se ruga Danu pobede i pravi tako glupe šale. To je verovatno njihov najveći problem", rekao je Peskov novinarima, prenosi TASS.

Zelenski je večeras izdao zvanični predsednički ukaz kojim se Rusiji dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja, objavljeno je veb-sajtu ukrajinske predsedničke kancelarije.

(VIDEO) DAN POBEDE: Grandiozna vojna parada u Moskvi! Foto: Reuters

"Uzimajući u obzir brojne zahteve i iz humanitarnih razloga navedenih u pregovorima sa američkom stranom 8. maja 2026. godine, ovim dekretom donosim: dozvolu za održavanje parade u Moskvi (Ruska Federacija) 9. maja 2026. godine", navodi se u ukazu, preneo je Unian.

Dokument takođe jasno definiše vremenske i prostorne granice za paradu: od 10.00 časova po kijevskom vremenu (mada bez navođenja vremena završetka parade) i strogo unutar granica Crvenog trga u Moskvi.

"Teritorija Crvenog trga se isključuje iz plana za upotrebu ukrajinskog oružja", navodi se u dokumentu, uz navođenje tačnih geografskih koordinata ovog trga.

Prema rečima Zelenskog, primijre će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

Kurir.rs/TASS/Unian

