Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Libanski pokret Hezbolah je objavio da je ispalio plotun projektila na grupu izraelskih vojnika u južnolibanskom gradu Tajr Haifa.

Grupa je takođe saopštila da je lansirala „eskadrilu dronova za napad“ prema operativnoj bazi Meron, važnom izraelskom vojnom centru za kontrolu i komandovanje na severu Izraela, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Prema Hezbolahu, izraelske vojne snage i nekoliko vojnih vozila napadnute su „odgovarajućim oružjem“ i u gradu Deir Sirdžan.

Pokret je dodao da je izraelski tenk Merkava koji je dejstvovao u gradu Tajbeh ciljan vođenom raketom.

Istovremeno, izraelski vazdušni napadi su nastavili da pogađaju područja južnog Libana.

Libanska nacionalna novinska agencija izvestila je da su dve osobe poginule u izraelskom napadu na grad Zrarijeh u okrugu Sidon, dok je najmanje jedna osoba ubijena, a četiri ranjene u napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatijeh.

Još dve osobe su poginule, a jedna je ranjena u novom izraelskom vazdušnom napadu na grad Ankun na jugu Libana.

Reporter Al Džazire Obaida Hito rekao je da je tokom dana došlo do „značajne eskalacije“ izraelskih napada širom južnog Libana u poređenju sa prethodnim danima.

Uprkos ranijem primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, sukob između Izraela i Hezbolaha ne pokazuje znake jenjavanja.

„Nema znakova usporavanja ovog nasilja“, rekao je Hito, izveštavajući iz grada Tira na jugu Libana.

Prema podacima libanskih zdravstvenih vlasti, 2.759 ljudi je poginulo, a 8.512 je povređeno od nastavka sukoba između Hezbolaha i Izraela 2. marta.