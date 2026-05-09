U najnovijem napadu američke vojske na navodno plovilo za krijumčarenje droge u istočnom delu Tihog okeanapoginula su dvojica muškaraca, dok je jedan preživeo, objavila je američka Južna komanda (SOUTHCOM).

Na snimku koju je Južna komanda podelila na društvenim mrežama vidi se tamni objekat nalik plovilu pre eksplozije, nakon čega se iz okeana uzdiže stub vatre.

Američka vojska saopštila je da je „odmah obavestila američku Obalsku stražu kako bi aktivirala sistem traganja i spasavanja za preživelog“.

Bela kuća saopštila je u sredu da je predsednik SAD Donald Trampodobrio novu američku antiterorističku strategiju prema kojoj je uklanjanje narko-kartela na zapadnoj hemisferi postavljeno kao glavni prioritet administracije.

Kampanja Trampove administracije protiv navodnih brodova za krijumčarenje droge u vodama Latinske Amerike traje od početka septembra.

Napadi se izvode u istočnom Pacifiku i Karipskom moru, a do sada je u njima ukupno poginulo najmanje 193 ljudi. Poslednjih nedelja napadi su ponovo pojačani.