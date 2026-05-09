CIA OTKRILA KOLIKO DUGO IRAN MOŽE DA IZDRŽI POMORSKU BLOKADU: Amerika uvela sankcije kineskim kompanijama koje pomažu Teheranu
Američki avion je otvorio vatru na dva naftna tankera koja su plovila prema Iranu. CIA upozorava da Iran može da izdrži američku pomorsku blokadu do kraja leta.
Vašington je uveo sankcije kineskim kompanijama koje pomažu Iranu, a u izraelskim napadima na jugu Libana poginulo je 10 ljudi. Tamo se nastavlja sukob između izraelske vojske i Hezbolaha uprkos dogovorenom primirju.
U raketnim napadima i udarima dronova na Ujedinjene Arapske Emirate, ranjene su tri osobe.
U međuvremenu, Vašington uskoro očekuje odgovor Irana na predloženi sporazum o postizanju mira.
Iranski ambasador: Američke akcije predstavljaju ozbiljnu i opasnu eskalaciju
Iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani pozvao je Ujedinjene nacije da „nedvosmisleno osude” američku blokadu i napade na dva iranska naftna tankera.
Iravani je u pismu Savetu bezbednosti UN i generalnom sekretaru Antoniju Guteresu upozorio da bi posledice američkih poteza u regionu „mogle biti katastrofalne”.
Poručio je da američke akcije „predstavljaju ozbiljnu i opasnu eskalaciju koja dodatno destabilizuje ionako krhku regiju i predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti”.
Iravani je takođe upozorio da bi se posledice mogle proširiti i van Bliskog istoka i da bi „Sjedinjene Američke Države snosile punu odgovornost”.
Pozvao je da se administracija predsednika SAD Donalda Trampa podstakne da se „pridržava svojih obaveza prema međunarodnom pravu i uzdrži od daljih provokativnih poteza”.
Njegove izjave dolaze nakon što je američka vojska napala dva tankera koja su plovila prema iranskoj luci, čime su prekršila američku blokadu iranskih luka.
Američka Centralna komanda (CENTCOM), koja upravlja američkim snagama na Bliskom istoku, objavila je da je borbeni avion F/A-18 Super Hornet onesposobio tankere ispaljivanjem projektila u njihove dimnjake.
CIA: Iran može da izdrži pomorsku blokadu mesecima
Iran može da izdrži pomorsku blokadu mesecima, upozorava američki obaveštajni izveštaj. Prema analizi CIA, Iran neće osetiti ozbiljan ekonomski pritisak zbog američke blokade svojih luka sve do kraja leta.
Procena, koju je prvi objavio "Vašington post" sugeriše da je američki pritisak na Teheran ograničen u trenutku kada se nastavljaju pregovori o okončanju sukoba.
Sjedinjene Američke Države su 13. aprila uvele pomorsku blokadu iranskih luka nakon što su propali pregovori između dve zemlje o završetku rata, koji su usledili nakon uvođenja primirja 7. aprila.
Cilj blokade bio je da izvrši pritisak na Iran da prekine efektivnu blokadu Ormuskog moreuza.
Iranski napadi na brodove u tom ključnom pomorskom prolazu izazvali su velike poremećaje u globalnoj ekonomiji ograničavanjem protoka nafte i drugih sirovina. Vašington sada čeka odgovor Teherana na američki predlog kojim bi rat formalno bio okončan.
Amerika uvela sankcije kineskim kompanijama koje pomažu Iranu
Amerikanci su uveli sankcije kineskim kompanijama koje pomažu Iranu. Nekoliko dana pre važnog sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga u Pekingu, Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije kineskim kompanijama zbog povezanosti sa Iranom.
Američki Stejt department juče je sankcionisao četiri kompanije, od kojih tri imaju sedište u Kini, zbog povezanosti sa pružanjem satelitskih snimaka za koje Vašington tvrdi da su Iranu omogućili napade na američke snage na Bliskom istoku.
Istovremeno je američko Ministarstvo finansija uvelo sankcije za 10 pojedinaca i kompanija, među kojima je nekoliko kineskih, za koje tvrdi da su pomagali Iranu u nabavci oružja i materijala potrebnih za izradu balističkih projektila i dronova.
- Ovim potezom pozivamo na odgovornost subjekte sa sedištem u Kini zbog njihove podrške Iranu. Sjedinjene Države preduzeće sve potrebne mere koje su im na raspolaganju kako bi ciljale subjekte i pojedince iz trećih zemalja koji pomažu iranskoj vojnoj i odbrambenoj industriji - poručio je američki šef diplomatije Marko Rubio.
SAD su nedavno uvele sankcije i protiv nekoliko kineskih rafinerija zbog kupovine iranske sirove nafte.
Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova više puta je poručilo da se protivi „jednostranim sankcijama koje nemaju uporište u međunarodnom pravu“ te da će štititi prava kineskih građana i kompanija. Tramp bi sledeće nedelje trebalo da otputuje u Kinu.
Rezime 70. dana od početka rata
