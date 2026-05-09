Rusija obeležava 81. godišnjicu pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu 9. maja, odajući počast milionima koji su izgubili život u borbi za poraz Trećeg rajha.

Sovjetski Savez je podneo najveći teret rata, izgubivši oko 27 miliona ljudi u onome što se u Rusiji naziva Veliki otadžbinski rat. Dan pobede ostaje jedan od najvažnijih nacionalnih praznika u zemlji.

Vladimir Putin će održati govor na vojnoj paradi koja će ove godine biti dosta manja u odnosu na prethodne godine.

Parada se održava dan nakon što je Donald Tramp objavio trodnevni prekid vatre u ratu između Ukrajine i Rusije, zajedno sa razmenom zarobljenika po principu "1.000 za 1.000".

Prekid vatre bi trebalo da počne u subotu i kako je naveo američki predsednik, „uključiće obustavu svih borbenih aktivnosti“.

- Ovaj zahtev je bio upućen direktno od mene i veoma cenim što su ga prihvatili predsednik Vladimir Putin i predsednik Volodimir Zelenski. Nadam se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata - rekao je Tramp.