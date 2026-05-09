Slušaj vest

Milena Vitanova (55), poreklom iz Severne Makedonije, ubijena je juče u svom stanu u italijanskom gradu Pjačenci.

Glavni osumnjičeni je njen suprug Hako, za kog se sumnja da joj je zadao više kobnih udaraca oštrim predmetom, a potom pokušao da oduzme sebi život na grobu njihovog pokojnog sina.

Kako prenose italijanski mediji, Hako je oko 15.30 časova sam pozvao policiju, priznao da je ubio suprugu i pobegao sa lica mesta.

Pripadnici policije su po dolasku u stan zatekli stravičan prizor: Milena je ležala u lokvi krvi pored sofe, dok se u blizini nalazio nož za koji se pretpostavlja da je korišćen u napadu.

Dosadašnja istraga je pokazala da je žrtva zadobila brojne ubodne rane, kao i teške povrede glave.

1/3 Vidi galeriju Milena Vitanova Foto: Facebook

Osumnjičeni je lociran nekoliko sati kasnije na groblju, pored spomenika njihovog sina Metodija koji je tragično nastradao pre šest godina.

Prema izveštajima, Hako je tamo pokušao da preseče sebi vene, ali je brzom intervencijom policije sprečen u toj nameri. Nakon što mu je ukazana prva pomoć, pod policijskim nadzorom je prebačen u bolnicu.

Ovu porodicu je inače već ranije zadesila teška tragedija. Njihov sin Metodij poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa rođakom Marijom, kada se automobil u kom su se vozili zakucao u drvo i izgoreo.

U trenutku ovog novog zločina, ostala deca iz porodice nisu bila prisutna u stanu i zbrinuta su na sigurnom.