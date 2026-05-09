Hantavirus je retka, ali potencijalno smrtonosna infekcija koju prenose glodari i koja može izazvati teške plućne ili bubrežne komplikacije kod ljudi

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) potvrdila je da je broj slučajeva zaraze hantavirusom, povezanih sa epidemijom na kruzeru, porastao na šest. Među obolelima su zabeležena i tri smrtna ishoda.

PCR testiranjem je utvrđeno da je reč o andskom soju, specifičnoj vrsti hantavirusa. Pored potvrđenih, postoje još dva verovatna slučaja koja se trenutno ispituju.

Epidemija je prvi put detektovana 2. maja na kruzeru "MV Hondius" pod holandskom zastavom, koji je prvobitno prevozio 147 putnika, od kojih su 34 već napustila plovilo.

Stanje pacijenata širom sveta

Zaraza je zahvatila putnike iz različitih zemalja, a zdravstvene vlasti Velike Britanije sumnjaju da je zaražen i treći britanski državljanin. Ovaj putnik se iskrcao u aprilu na Tristan da Kunji, udaljenoj britanskoj prekomorskoj teritoriji u južnom Atlantiku.

Prisustvo virusa je ranije potvrđeno kod još dvoje Britanaca sa istog kruzera – jedan se nalazi na bolničkom lečenju u Holandiji, a drugi u Južnoj Africi.

Trenutno su četiri pacijenta hospitalizovana u zdravstvenim ustanovama u Švajcarskoj, Holandiji i Južnoj Africi. Jedan sumnjiv slučaj prijavljen u Nemačkoj je, nakon testiranja, bio negativan.

Planovi za evakuaciju i dolazak u Španiju

Kruzer je 6. maja isplovio sa Zelenortskih Ostrva i očekuje se da u nedelju stigne na španska Kanarska ostrva.

Virdžinija Barkones, šefica španske službe za vanredne situacije, najavila je da će putnicima biti dozvoljeno iskrcavanje, nakon čega će biti smešteni u strogo izolovanu i ograđenu zonu.

U međuvremenu, države organizuju izvlačenje svojih građana.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) planiraju repatrijaciju 17 Amerikanaca specijalnim medicinskim letom za Omahu (Nebraska), a na sličan potez evakuacije pristala je i Velika Britanija.

Komentarišući situaciju, predsednik SAD Donald Tramp je tada izjavio da se nada da će sve biti u redu, naglasivši da se ovaj virus ne prenosi lako.

Poreklo infekcije i tragičan kraj holandskog para

Prema procenama SZO, nulti pacijent se najverovatnije zarazio pre ukrcavanja, tokom boravka u Argentini ili Čileu, nakon čega se virus proširio po brodu.

Iako se hantavirus obično prenosi udisanjem čestica iz izmeta glodara i retko prelazi sa čoveka na čoveka, soj Andi predstavlja izuzetak kod kog je interhumana transmisija moguća u retkim slučajevima.

Holandske zdravstvene vlasti trenutno detaljno prate kontakte putnika zbog jedne tragične situacije. Naime, nakon što je jedan Holanđanin preminuo na kruzeru, njegova supruga se teško razbolela.

Njeno stanje se drastično pogoršalo tokom međunarodnog leta za Evropu, zbog čega je napustila avion u Johanesburgu, gde je ubrzo i preminula.