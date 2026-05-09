Slušaj vest

Snimak koji kruži na društvenim mrežama prikazuje medveda kako napada automobil nakon što je jedno od dece reklo: "Pogledaj tog glupog medveda."

Kirsti i Aron Stjuart uživali su u poseti "Voburn safari parku" sa svoje troje dece sve dok se nije dogodio napad u ograđenom delu sa mrkim medvedima. Panika je prestala kada je rendžer u terenskom vozilu uplašio životinju tako što je krenuo ka njoj.

Porodica je kasnije obaveštena da neće biti nadoknađena šteta jer u sitnim slovima na ulaznicama piše da posetioci ulaze sa vozilima na sopstvenu odgovornost.

1/6 Vidi galeriju Crni medved Foto: Printscreen

Nastavnica u školi za decu sa posebnim potrebama Kirsti (37) rekla je: "Bilo je nestvarno. Imali smo sendviče sa piletinom u prednjem delu. Da li ih je medved osetio i pomislio: ‘Hoću to'". Aronov sin i ćerka, stari osam i 11 godina, bili su pozadi sa Kirstinom ćerkom (15).

- Aronov sin je bio prestravljen. Njegova ćerka se smejala i istovremeno bila uplašena - rekla je majka.

Dodala je da je rendžer iz parka izgleda shvatio da se nešto dogodilo tek kada je video medveda kako se igra otkinutim retrovizorom na zemlji.

Kirsti, iz Redinga (Berkšir), rekla je da je radnik u parku u Bedfordširu dao njenom partneru Aronu (37) retrovizor kroz prozor i rekao da nema pojma zašto ga je medved otkinuo.

Aron, vođa tima, privremeno je zalepio retrovizor, ali tu nije bio kraj problema - automobil se pokvario na putu ka kući. Morali su da budu odšlepani u servis, uz dodatni račun od 500 funti zbog kvara na pumpi za gorivo.